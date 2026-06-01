CNTE 'invita' a buscadoras, padres de los 43 y campesinos al paro nacional: llaman a boicot al Mundial FIFA

Con una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un paro a nivel nacional y llamaron a realizar un boicot en contra del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, el cual se inaugura el próximo 11 de junio con el partido entre Sudáfrica y México.
"Si no hay solución no rodará el balón" y "boicot al Mundial FIFA" fueron las consignas lanzadas por las y los manifestantes, quienes paralizaron Paseo de la Reforma durante la mañana de este lunes por varias horas.