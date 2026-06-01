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México

La CNTE llama a buscadoras, padres de los 43 y campesinos a crear frente rumbo al Mundial

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un paro a nivel nacional y llamaron a realizar un boicot en contra del Mundial.
lun 01 junio 2026 04:10 PM
CNTE 'invita' a buscadoras, padres de los 43 y campesinos al paro nacional: llaman a boicot al Mundial FIFA
CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE) marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en donde pretenden instalarse en plantón, sin embargo, un copioso operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) impido su paso con vallas metánicas. En la calle de 20 de noviembre a unos metros del primer cuadro los maestros intentaron derribar las vallas, pero fueron repelidos con gas extintor, un participante de la marcha recibió una esquirla que le provocó una herida considerable. El magisterio de la CNTE ha llamado a la huelga general hasta que sean atendidas sus demandas, entre las que destacan la derogación de la Reforma Educativa y la de sus pensiones. FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Con una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un paro a nivel nacional y llamaron a realizar un boicot en contra del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, el cual se inaugura el próximo 11 de junio con el partido entre Sudáfrica y México.

"Si no hay solución no rodará el balón" y "boicot al Mundial FIFA" fueron las consignas lanzadas por las y los manifestantes, quienes paralizaron Paseo de la Reforma durante la mañana de este lunes por varias horas.

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Pedro Morales, integrante de la Sección 9 de la CNTE, hizo un llamado a madres buscadoras, a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, así como a trabajadores en huelga de la fábrica Tornel, campesinos y a vecinos de los alrededores del Estadio CDMX (Estadio Banorte) a sumarse al boicot.

"Hoy llamamos a las madres buscadoras a hacer el frente común; hoy llamamos a quienes viven entorno al llamado ahora Estadio Banorte privatizado, a que se manifiesten, a que no permitan que los encierren y les digan que no pueden pasar, que el agua de sus colonias es para que esté bello el pasto del estadio.

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"También decimos a los padres de los 43 (normalistas de Ayotzinapa) que arribarán aquí el 8 de junio a que estamos juntos. Pero también a los transportistas, a los campesinos, a los compañeros de los distintos sindicatos", dijo Morales.

El integrante de la CNTE advirtió que, de no cumplirse la mayoría de las demandas de la organización magisterial, continuarán las manifestaciones.

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Reclamó a las autoridades el impedir la instalación de un plantón en el Zócalo, principal plaza del país donde ya se instala el FIFA Fan Fest, donde se espera la asistencia de alrededor de 60,000 personas al día para ver las transmisiones gratuitas de los partidos del Mundial, además de participar en actividad culturales y deportivas.

"No es posible que, a la falta de argumentos, se pongan bloques de cemento. No es posible la incapacidad de negociar, no para dialogar, estamos hartos de diálogos infructosos (...)", sostuvo Morales.

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El sabotaje advertido por la CNTE en contra del Mundial pone en juego la derrama económica estimada en 50,000 millones de pesos estimada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para comercios locales, servicios, boletaje y consumo dentro del Estadio CDMX.

La CNTE exige al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE y el regreso a un sistema solidario de pensiones, con el cual las y los maestros puedan retirarse con sus sueldos completos, así como un aumento del 100%, tras rechazar el 9% ofrecido por las autoridades federales.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Claudia Sheinbaum Educación

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