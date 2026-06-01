CNTE 'invita' a buscadoras, padres de los 43 y campesinos al paro nacional: llaman a boicot al Mundial FIFA

Pedro Morales, integrante de la Sección 9 de la CNTE, hizo un llamado a madres buscadoras, a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, así como a trabajadores en huelga de la fábrica Tornel, campesinos y a vecinos de los alrededores del Estadio CDMX (Estadio Banorte) a sumarse al boicot.

"Hoy llamamos a las madres buscadoras a hacer el frente común; hoy llamamos a quienes viven entorno al llamado ahora Estadio Banorte privatizado, a que se manifiesten, a que no permitan que los encierren y les digan que no pueden pasar, que el agua de sus colonias es para que esté bello el pasto del estadio.

"También decimos a los padres de los 43 (normalistas de Ayotzinapa) que arribarán aquí el 8 de junio a que estamos juntos. Pero también a los transportistas, a los campesinos, a los compañeros de los distintos sindicatos", dijo Morales.

El integrante de la CNTE advirtió que, de no cumplirse la mayoría de las demandas de la organización magisterial, continuarán las manifestaciones.