Salinas Pliego ha asegurado que es un perseguido político de las administraciones morenistas. Después de tener una relación cercana con Andrés Manuel López Obrador, el cobro de impuestos a sus empresas desató una ola de intercambios y críticas entre ambas partes.

Estamos en un momento donde el @GobiernoMX ya se puso tristemente del lado de los criminales, están haciendo todo lo posible por defender a sus #NarcoPolíticos y no entregar a a la justicia del @dojphofficial a @rochamoya_ y a @InzunzaCazarez… ¿ustedes de qué lado van a ponerse? pic.twitter.com/ckR2jYi7lq — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 1, 2026

A finales de 2025, la Suprema Corte determinó que Grupo Salinas, propiedad de Salinas Pliego, tenía que saldar sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde hace tiempo, Salinas Pliego juega con la posibilidad de buscar competir por la Presidencia de México. Según él, bajar los impuestos sería la solución para los problemas económicos de millones de mexicanos.

''El que gana 10,000, que se lleve 9,000. En lugar de pagar 40%, paga 10%. Hay que correr a seis millones de huevones que están ahí estorbando (en la burocracia)'', expuso durante la entrevista con Adela Micha.

''Tenemos que defender al país de un grupo criminal que llegó al gobierno mediante las instituciones democráticas que existían y que después de destruirlas, no se va a querer ir pacíficamente… ¿estamos listos?'', expresó después de sus redes sociales.

Salinas Pliego afirmó que la administración de Claudia Sheinbaum defiende al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a los otros funcionarios y exfuncionarios que fueron señalados por fiscales de Estados Unidos por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos ''no ver'' Televisión Azteca, de Grupo Salinas. La mandataria aseguró también que el empresario Salinas Pliego está enojado por el cobro de impuestos.