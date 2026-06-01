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México

Salinas Pliego comparte su plan si llega a la Presidencia: bajar impuestos y correr a seis millones de burócratas

Desde hace tiempo, Salinas Pliego juega con la posibilidad de buscar competir por la Presidencia de México. Según él, bajar los impuestos sería la solución para los problemas económicos de millones de mexicanos.
lun 01 junio 2026 03:27 PM
Ricardo Salinas Pliego
Salinas Pliego asegura que los gobiernos morenistas lo persiguen por crítico. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

A dos años del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, el empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que si gana la Presidencia de México, recortará el gasto público y promoverá el despido de seis millones de burócratas.

''Estoy tratando de plantear un camino viable para todos nosotros: vida, propiedad y libertad. Cortar el gasto, correr burócratas, bajar los impuestos, liberar la energía creativa de millones de mexicanos'', dijo durante una entrevista con la periodista Adela Micha.

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Salinas Pliego ha asegurado que es un perseguido político de las administraciones morenistas. Después de tener una relación cercana con Andrés Manuel López Obrador, el cobro de impuestos a sus empresas desató una ola de intercambios y críticas entre ambas partes.

A finales de 2025, la Suprema Corte determinó que Grupo Salinas, propiedad de Salinas Pliego, tenía que saldar sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde hace tiempo, Salinas Pliego juega con la posibilidad de buscar competir por la Presidencia de México. Según él, bajar los impuestos sería la solución para los problemas económicos de millones de mexicanos.

''El que gana 10,000, que se lleve 9,000. En lugar de pagar 40%, paga 10%. Hay que correr a seis millones de huevones que están ahí estorbando (en la burocracia)'', expuso durante la entrevista con Adela Micha.

''Tenemos que defender al país de un grupo criminal que llegó al gobierno mediante las instituciones democráticas que existían y que después de destruirlas, no se va a querer ir pacíficamente… ¿estamos listos?'', expresó después de sus redes sociales.

Salinas Pliego afirmó que la administración de Claudia Sheinbaum defiende al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a los otros funcionarios y exfuncionarios que fueron señalados por fiscales de Estados Unidos por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos ''no ver'' Televisión Azteca, de Grupo Salinas. La mandataria aseguró también que el empresario Salinas Pliego está enojado por el cobro de impuestos.

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Ricardo Salinas Pliego Impuestos Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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