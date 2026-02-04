Jalisco: el peso de un cártel
“Puedo asegurar que nuestros visitantes al Mundial y, en cualquier otra fecha, van a disfrutar enormemente de Jalisco en un clima de paz, en un clima de seguridad”, prometió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en entrevista con Bloomberg.
Los cuatro partidos en Jalisco se jugarán en el Estadio Akron, en cuyas inmediaciones se encontraron 456 bolsas con restos humanos entre 2022 y 2025, reportó José Raúl Servín García, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, durante una entrevista en Aristegui Noticias publicada en noviembre .
Para Armando Rodríguez, la ‘perla tapatía’ tiene la situación más complicada en materia de seguridad por el dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación y las disputas entre grupos criminales.
“El problema de los enfrentamientos sí puede ser relevante, que pongan en riesgo la seguridad de los visitantes, también el secuestro en modalidades como el secuestro exprés o incluso virtual”, dice.
Esta organización criminal maneja parte de la trata de personas para explotación sexual en Puerto Vallarta, lo que puede expandirse durante el Mundial por la llegada de turistas.
No obstante, David Saucedo considera que se puede pactar una “tregua mundialista” entre las autoridades y el CJNG.
“Las autoridades en México le solicitaron al Gobierno de Estados Unidos que frenara los operativos en contra del Cártel Jalisco en la Zona Metropolitana de Guadalajara al menos, en virtud de que son sede mundialista, para evitar algún acto de narcoterrorismo”, india el analista de seguridad.