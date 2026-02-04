Entre los delitos que pueden repuntar en las tres ciudades está la venta de drogas y la trata de personas para explotación sexual, así como la extorsión y diversas modalidades de fraude como la venta de boletos falsos, advierte.

Para Armando Rodríguez, experto en crimen organizado, proteger a los turistas será esencial no solo por el deber de las autoridades mexicanas de garantizar la seguridad de los visitantes, sino también por la tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado su intención de actuar en territorio mexicano contra los cárteles.

“Hay todavía un margen amplio para que Estados Unidos use como pretexto el Mundial para llevar a cabo acciones conjuntas en México para garantizar la seguridad, en términos ambiguos y generales”, señala.

Las tres entidades anfitrionas del Mundial en México registraron una disminución en los delitos de alto impacto en 2025 en comparación con 2024: la Ciudad de México experimentó una reducción del 6.9%, Jalisco un 33.3% y Nuevo León un 52.7%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, cada entidad enfrenta retos específicos en materia de seguridad pública. Entre las sedes, Jalisco tiene la tasa más alta de homicidios dolosos, con 13.46 por cada 100,000 habitantes. En Nuevo León, la cifra es de 11.32 y en Ciudad de México, de 9.24.