Madres buscadoras hallan fosas, restos y prendas en Sonora

También advirtieron que en un sitio cercano encontraron 42 prendas de vestir, entre ellas calzado, pantalones, camisetas y calcetas. Asimismo, fueron localizados diversos cartuchos de arma de fuego.

Estos artículos, mencionó la Fiscalía, fueron enviados a los laboratorios de la Fiscalía para establecer el rastreo hemático, determinar si tienen manchas de sangre y así establecer el origen de los restos óseos encontrados.

“Las primeras investigaciones practicadas por la policía investigadora señalan que dicho sitio estuvo ocupado por un grupo de gente armada y que en septiembre del año pasado se realizó un operativo en esa zona por parte de diversas autoridades de la Mesa de Seguridad, por lo cual dicho grupo armado abandonó el sitio”, sostuvo la Fiscalía.

Esto se dio después de que Ceci Flores, vocera del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que el hallazgo se dio en terreno de la Comisaría Miguel Alemán, cerca de un panteón.

Además, detalló que localizaron un campamento improvisado con carpas, lonas y sábanas que eran sostenidas con palos, cuerdas y troncos, así como ramas con restos de gasolina y bolsas de plástico.

"Nos encontramos con lo que parece un campamento donde pudieron haber tenido retenidas a personas, ya que hay más de 200 prendas, entre pantalones, chamarras, mochilas, ropa interior, zapatos, lo que es una gran cantidad de pertenencias abandonadas", comentó la madre buscadora.

Mencionó que no tiene datos exactos sobre la cantidad de personas a las que pertenecieron estos objetos, no obstante, comentó que al menos 10 fosas encontradas en el lugar no pudieron se exploradas por falta de herramientas.

"Se trata de todo un campamento, pero en realidad no sabemos de cuántas personas serán toda esa vestimenta, ya que encontramos además una cadena de plata envuelta en una camisa que vamos a subir a nuestras redes, para ver si algún familiar la reconoce", mencionó.