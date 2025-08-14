Ceci Flores halla cráneo que podría ser de su hijo; “esperamos que sea Marco”

Ceci flores de pronuncia

La propia Ceci Flores relató en sus cuentas oficiales: “Hoy encontramos un cráneo, en medio de la nada, mirando hacia el sol como si estuviera esperando el amanecer. El resto del cuerpo debe estar por ahí, en alguna parte del desierto, pero no logramos encontrarlo. Nos vamos con una sensación terrible de no poder llevarlo a casa”.

Las buscadoras explicaron que el cráneo se hallaba parcialmente expuesto, por lo que creen que el resto de los restos humanos podría encontrarse en las inmediaciones. Sin embargo, debido a las condiciones del terreno y la hora, no fue posible continuar la búsqueda.

En los próximos días, la Fiscalía de Sonora deberá realizar los análisis forenses correspondientes para determinar si los restos hallados corresponden o no al hijo de la activista, quien ha encabezado múltiples jornadas de búsqueda en diversas regiones del país.

¿Quién es la activista?

Ceci Patricia Flores Armenta es una activista mexicana y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, creado en 2019 tras la desaparición de sus hijos Marco Antonio y Jesús Adrián en Bahía de Kino, y de Alejandro Guadalupe en 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

Desde entonces, encabeza jornadas de rastreo en distintas zonas del país para localizar a personas desaparecidas, vivas o muertas, y ha reunido a más de 900 integrantes en el estado. Su labor la ha expuesto a amenazas y episodios de riesgo, incluido un reporte de desaparición en 2023 mientras realizaba una búsqueda en Sinaloa.

A pesar de la violencia y la falta de apoyo oficial, Flores continúa con las labores del colectivo, que ha localizado numerosos restos humanos en zonas de conflicto y violencia criminal.