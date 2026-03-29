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México

Ceci Flores informa que aún no se confirma si los restos hallados son de su hijo

Ceci Flores explicó que la obtención de un perfil genético se complicó debido al tiempo que los restos estuvieron expuestos.
dom 29 marzo 2026 07:48 PM
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Hace cinco días, la Fiscalía de Sinaloa halló los restos de un cuerpo cerca de una carretera en Hermosillo, Sonora. Ceci Flores considera que son de su hijo. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Tras reuniones con la Fiscalía General de Justicia de Sonora , Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de dicha entidad, informó que aún no se confirma que los restos localizados el pasado 24 de marzo pertenezcan a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha.

En un video que publicó en sus redes sociales, informó que lo anterior se debe a que el tiempo en que los restos estuvieron expuestos y las condiciones en las que fueron encontrados dificultan la obtención de un perfil genético concluyente.

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“Aunque la Fiscalía está haciendo un buen trabajo, pues lamentablemente yo sé la magnitud del problema que unos restos permanezcan a la intemperie por tantos años se van descalcificando, desgastando y es muy difícil la identificación. Yo voy a ser paciente. He esperado casi siete años y unos pocos días más no debe desgastar mi vida”, comentó la activista.

Comentó que este proceso científico requiere de tiempo, cuidado y precisión, por lo que se requieren "algunos días más" para obtener los resultados. Sin embargo, dijo que confía en que los restos encontrados sí pertenecen a su hijo, quien desapareció en mayo de 2019.

Ceci Flores comentó que seguirá en la búsqueda de su hijo, ya que los restos encontrados no son ni siquiera de un cuerpo completo, por lo que mencionó que seguirá apoyándose de las autoridades.

“No es la mitad de un cuerpo lo que se ha encontrado. Yo sigo sufriendo esto de pensar que por lo menos merezco un hijo completo no a medias. He luchado muchísimo por mi hijo. Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo”, mencionó en la grabación.

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Hace cinco días, la Fiscalía de Sinaloa halló los restos de un cuerpo cerca de una carretera en Hermosillo, Sonora. Desde ese momento, Ceci Flores dijo que eran de su hijo.

En 2019, un grupo armado se llevó a Marco Antonio Sauceda Rocha al llegar a su casa en Bahía de Kino, Sonora. En esa ocasión también secuestraron a su hermano Jesús Adrián. Este último fue rescatado por su madre Ceci Flores a los seis días de la desaparición.

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Desde entonces, Ceci Flores se dedicó a buscar a su hijo y fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el cual está integrado por más de 2,000 personas.

Durante estos años, la activista ha ayudado a localizar restos de cuerpos en fosas clandestinas como personas con vida.

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