Ceci Flores informa que aún no se confirma si los restos hallados son de su hijo

“Aunque la Fiscalía está haciendo un buen trabajo, pues lamentablemente yo sé la magnitud del problema que unos restos permanezcan a la intemperie por tantos años se van descalcificando, desgastando y es muy difícil la identificación. Yo voy a ser paciente. He esperado casi siete años y unos pocos días más no debe desgastar mi vida”, comentó la activista.

Comentó que este proceso científico requiere de tiempo, cuidado y precisión, por lo que se requieren "algunos días más" para obtener los resultados. Sin embargo, dijo que confía en que los restos encontrados sí pertenecen a su hijo, quien desapareció en mayo de 2019.

A los medios de comunicación y a la sociedad en general:



Por medio del presente, informamos que, tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con la genetista y la Directora de Servicios Periciales, se nos ha brindado información… pic.twitter.com/LRFMOmsMcJ — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 29, 2026

Ceci Flores comentó que seguirá en la búsqueda de su hijo, ya que los restos encontrados no son ni siquiera de un cuerpo completo, por lo que mencionó que seguirá apoyándose de las autoridades.

“No es la mitad de un cuerpo lo que se ha encontrado. Yo sigo sufriendo esto de pensar que por lo menos merezco un hijo completo no a medias. He luchado muchísimo por mi hijo. Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo”, mencionó en la grabación.