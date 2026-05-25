Al reconocer las actividades realizadas como parte de la jornada laboral, se busca:
● Evitar la simulación de jornadas laborales extendidas mediante medios digitales;
● Garantizar el pago correspondiente cuando exista trabajo fuera del horario;
● Generar incentivos reales para el respeto del derecho a la desconexión digital;
● Proteger la salud física y mental de las personas trabajadoras; y
● Fortalecer el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Solo 40% de los mexicanos logra desconectarse del trabajo ni en vacaciones
Según estudio El Pulso de la Desconexión en 2026, México está en una zona de alerta máxima, ya que solo el 40% de los colaboradores logra desconectarse de su trabajo durante las vacaciones, y 31% sufre de contacto crónico por parte de sus empresas.
La investigación fue realizada por Rankmi a Chile, Perú, Colombia y varios países de América Latina, donde el 45% de los encuestados está mentalmente conectado.
México es el país con menos desconexión efectiva, y mayor desconexión fallida de todos, e incluso a nivel regional. Según los datos, 19% de los colaboradores afirmó que durante sus vacaciones, es como si estuviera trabajando. El resto, está en una zona gris.
Chile
- Desconexión efectiva: 72%
- Desconexión fallida: 6.5%
Colombia
- Desconexión efectiva: 69%
- Desconexión fallida: 5%
Perú
- Desconexión efectiva: 52%
- Desconexión fallida: 9%
América Latina
- Desconexión efectiva: 52%
- Desconexión fallida: 12%
México
- Desconexión efectiva: 40%
- Desconexión fallida: 19%