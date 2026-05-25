Iniciativa de reforma al Art. 64 de la LFT

El proyecto corresponde al diputado Héctor Alfonso De la Garza Villarreal, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien busca reformar el artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) , que refiere a consideraciones del tiempo efectivo de jornada laboral.

Actualmente, la disposición legal es la siguiente:

“Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.”

La iniciativa de reforma agregaría un segundo párrafo que incluya las actividades realizadas de manera digital fuera del horario como tiempo efectivo de la jornada.

Texto propuesto:

“Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

El tiempo en que la persona trabajadora preste sus servicios fuera de la jornada de trabajo y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, será considerado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.”

La iniciativa tiene como objetivo el reconocimiento de estas actividades, que frecuentemente extienden el tiempo de trabajo más allá de lo establecido por la ley, y que tampoco obtiene una compensación económica.