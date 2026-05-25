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México

La reforma a la LFT que busca obligar a las empresas a pagar horas extra por mensajes fuera de horario

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) busca que se reconozca la conexión digital fuera del horario y sea remunerada de manera correspondiente.
lun 25 mayo 2026 12:52 PM
Focused woman working from home while man prepares dinner
La iniciativa busca atacar el fenómeno de "trabajo invisible", en el cual las personas trabajadoras continúan prestando sus servicios o permanecen a disposición del patrón fuera de su jornada, sin que dicho tiempo sea reconocido ni remunerado conforme a la ley. (Milan Markovic/Getty Images)

La desconexión digital es un tema que ha tomado debate en materia de derecho laboral. Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para que se considere como tiempo efectivo de la jornada cuando una persona realice actividades laborales mediante la tecnología fuera de su horario.

De ser aprobada, no solo se refuerza el derecho a la desconexión, sino que obliga a las empresas y patrones a pagar por el tiempo extra realizado.

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Iniciativa de reforma al Art. 64 de la LFT

El proyecto corresponde al diputado Héctor Alfonso De la Garza Villarreal, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien busca reformar el artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) , que refiere a consideraciones del tiempo efectivo de jornada laboral.

Actualmente, la disposición legal es la siguiente:

“Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.”

La iniciativa de reforma agregaría un segundo párrafo que incluya las actividades realizadas de manera digital fuera del horario como tiempo efectivo de la jornada.

Texto propuesto:

“Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

El tiempo en que la persona trabajadora preste sus servicios fuera de la jornada de trabajo y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, será considerado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

La iniciativa tiene como objetivo el reconocimiento de estas actividades, que frecuentemente extienden el tiempo de trabajo más allá de lo establecido por la ley, y que tampoco obtiene una compensación económica.

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¿Qué aporta a lo que existe hoy sobre la desconexión digital?

El 3 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma a la LFT sobre la desconexión digital , que la estipula como un derecho de la población trabajadora a no responder a cualquier comunicación al terminar su jornada laboral, incluidas las vacaciones, permisos y licencias. Esto como parte de conciliar la actividad laboral con la vida personal.

En ese sentido, la propuesta realizada por Héctor Alfonso De la Garza no “duplica ni sustituye la reforma en materia de desconexión digital, sino que la complementa, dotándola de eficacia jurídica.”

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“Si la ley reconoce el derecho a no atender comunicaciones fuera de la jornada, resulta indispensable que también establezca que, cuando dichas actividades sí se realicen, deben ser consideradas como tiempo efectivo de trabajo”, señala la iniciativa.

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Al reconocer las actividades realizadas como parte de la jornada laboral, se busca:

Evitar la simulación de jornadas laborales extendidas mediante medios digitales;

Garantizar el pago correspondiente cuando exista trabajo fuera del horario;

● Generar incentivos reales para el respeto del derecho a la desconexión digital;

● Proteger la salud física y mental de las personas trabajadoras; y

● Fortalecer el equilibrio entre la vida laboral y personal.

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Solo 40% de los mexicanos logra desconectarse del trabajo ni en vacaciones

Según estudio El Pulso de la Desconexión en 2026, México está en una zona de alerta máxima, ya que solo el 40% de los colaboradores logra desconectarse de su trabajo durante las vacaciones, y 31% sufre de contacto crónico por parte de sus empresas.

La investigación fue realizada por Rankmi a Chile, Perú, Colombia y varios países de América Latina, donde el 45% de los encuestados está mentalmente conectado.

México es el país con menos desconexión efectiva, y mayor desconexión fallida de todos, e incluso a nivel regional. Según los datos, 19% de los colaboradores afirmó que durante sus vacaciones, es como si estuviera trabajando. El resto, está en una zona gris.

Chile

  • Desconexión efectiva: 72%
  • Desconexión fallida: 6.5%

Colombia

  • Desconexión efectiva: 69%
  • Desconexión fallida: 5%

Perú

  • Desconexión efectiva: 52%
  • Desconexión fallida: 9%

América Latina

  • Desconexión efectiva: 52%
  • Desconexión fallida: 12%

México

  • Desconexión efectiva: 40%
  • Desconexión fallida: 19%

En cuanto a la comunicación durante las vacaciones, supera con 13 puntos porcentuales el promedio, donde los más afectados son las personas de la Generación X (20%), Millennials (16.5%) y GenZ (10.6%).

Contacto crónico

Chile: 7.6%
Colombia: 9%
Perú: 19%
América Latina: 20%
México: 31%

De acuerdo con Rankmi, no se logra la desconexión por dos factores principales:

El “pegamento operacional”: Los mandos medios y la Generación X son quienes menos se desconectan. Al recibir presión de líderes y equipos simultáneamente, su contacto crónico sube al 20%, convirtiéndose en la población con mayor desgaste.

Falta de protocolos: La ausencia de sistemas de reemplazo y políticas de "no contacto" institucionalizadas obliga al colaborador a seguir al pendiente.

De acuerdo con Felipe Cuadra, Co-founder de Rankmi, "El descanso no es un beneficio; es infraestructura de desempeño", ya que forma parte de la seguridad de los equipos.

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Congreso Mexicano tiempo extra Salud y seguridad laboral Ley Federal del Trabajo

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