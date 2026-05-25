''No vean TV Azteca'', dice Sheinbaum

Televisión Azteca, conglomerado de medios de comunicación de Grupo Salinas, aseguró este lunes que es blanco de ataques por parte del Gobierno federal, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamara a no ver su programación.

“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ha de estar escribiendo un tuit, bueno un ‘X’ en este instante”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Después de ser cuestionada sobre los contenidos difundidos por Televisión Azteca, la presidenta dijo que ya propuso reconocer “El mitómano de la semana”.

“Hoy le propuse a Luisa María Alcalde que demos un premio ‘El mitómano de la semana’. Es que de verdad es increíble las mentiras”, indicó.