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México

''No vean TV Azteca'', dice Sheinbaum

Después de ser cuestionada sobre los contenidos difundidos por Televisión Azteca, la presidenta dijo que ya propuso reconocer “El mitómano de la semana”.
lun 25 mayo 2026 04:01 PM
Sheinbaum Raíces de Fuego
Sheinbaum ha llamado al empresario Salinas Pliego a cubrir sus adeudos tributarios. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Televisión Azteca, conglomerado de medios de comunicación de Grupo Salinas, aseguró este lunes que es blanco de ataques por parte del Gobierno federal, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamara a no ver su programación.

“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ha de estar escribiendo un tuit, bueno un ‘X’ en este instante”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Después de ser cuestionada sobre los contenidos difundidos por Televisión Azteca, la presidenta dijo que ya propuso reconocer “El mitómano de la semana”.

“Hoy le propuse a Luisa María Alcalde que demos un premio ‘El mitómano de la semana’. Es que de verdad es increíble las mentiras”, indicó.

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Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, respondió que era “intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”.

“Es preocupante que usted esté atentando contra el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué medios se informan. Usted y su gobierno están tratando a millones de mexicanos como menores de edad, como si no fueran capaces de darse cuenta de todo lo que ustedes buscan encubrir. Una actitud muy clásica de los tiempos del México autoritario”, indicó.

“Sabemos que vienen más ataques y que esto es apenas el preludio de una etapa de censura y silenciamiento contra los medios críticos como nosotros. A todos los mexicanos: les aseguramos que seguiremos diciendo la verdad, con responsabilidad periodística, aunque al gobierno le duela e incomode”, expuso.

Ricardo Salinas Pliego ha acusado una campaña en su contra por parte del Gobierno federal desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fallos de la Suprema Corte han obligado que Grupo Salinas pague millones de pesos en adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Salinas Pliego dice que podría competir por la Presidencia de México en el 2030, ''en caso de ser necesario''.

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