FGR interroga a militares e investiga a dueños y empresas vinculadas a narcolaboratorio en Chihuahua

Además, dijo que siguen en la búsqueda de identificar a las posibles empresas proveedoras de este laboratorio clandestino ubicado en la comunidad de El Pinal.

Señaló que la zona donde se encontraba este laboratorio está en resguardo con auxilio de las fuerzas federales y continúa el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción.

Los elementos de la Sedena interrogados presuntamente participaron en funciones de seguridad perimetral posterior del hallazgo.

Ulises Lara mencionó que la FGR está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo y que el operativo que culminó en la localización del laboratorio se haya llevado de acuerdo a la normatividad.

“Las Fiscalía refrenda su obligación constitucional y compromiso institucional relativo de llevar a cabo una investigación objetiva, seria y encaminada a esclarecer los hechos y combatir la impunidad”, mencionó el también fiscal especial e Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR.

La madrugada del 19 de abril una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua cayó al barranco después de que regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron una narcolaboratorio.

En este accidente murieron cuatro personas, dos ciudadanos estadounidenses de la CIA y dos mandos de la AEI.

La presencia de estos dos agentes estadounidenses en México no fue notificada al Gobierno Federal, por lo que desde la presidencia se ha denunciado que esto violó la Ley de Seguridad Nacional.

El artículo 69 de dicha ley establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados por el gobierno federal para ingresar temporalmente al país pero sólo para el intercambio de información.