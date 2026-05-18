Tlaxcala adelanta el cierre escolar a junio

El secretario de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, confirmó que las clases concluirán el 30 de junio de 2026 tras una petición realizada por la Sección 31 del SNTE.

El anuncio se realizó durante una ceremonia de entrega de reconocimientos a docentes por años de servicio. Ahí, el funcionario explicó que la solicitud fue revisada junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y con el titular de la SEP, Mario Delgado.

“Hoy estoy en condiciones de decirles que vamos a concluir el ciclo escolar formalmente con los alumnos el 30 de junio”, declaró.

Después de esa fecha todavía se realizarán actividades administrativas y ceremonias de clausura durante dos semanas adicionales.

Yucatán adelanta vacaciones por el calor extremo

Yucatán también aplicará modificaciones al calendario escolar. El gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó que el ajuste responde principalmente a las condiciones climáticas que enfrenta la entidad.

Más tarde, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) precisó que el 26 de junio será el último día de clases.

Según las autoridades estatales, la decisión tomó en cuenta criterios técnicos, pedagógicos, logísticos y de bienestar estudiantil.

“El dictamen consideró criterios técnicos, pedagógicos, logísticos y de bienestar estudiantil, con el objetivo de proteger el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como el bienestar integral de las familias y del personal docente”, informó la autoridad educativa.