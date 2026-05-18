La Secretaría de Educación confirmó que el ciclo concluirá el 8 de julio de 2026 tanto para escuelas públicas como particulares. Según explicó la administración estatal, la decisión se tomó en seguimiento a los acuerdos nacionales realizados durante la LXVI Reunión del CONAEDU.
Sinaloa adelanta el cierre por las altas temperaturas
Sinaloa también terminará clases antes del calendario federal. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde confirmó que la entidad concluirá el ciclo escolar el 10 de julio de 2026 debido a las condiciones climáticas.
La mandataria explicó que sostuvo comunicación con la secretaria de Educación Pública y Cultura del estado, Gloria Himelda Félix Niebla, mientras se desarrollaba la reunión nacional con autoridades educativas.
“El día de ayer estuve en comunicación con la secretaria de Educación Pública cuando se estaban tomando las decisiones para la votación de todo el país. Yo estuve de acuerdo”, declaró.
Bonilla Valverde subrayó que las altas temperaturas que enfrenta Sinaloa durante esta temporada obligan a tomar medidas especiales para proteger a estudiantes y docentes.
“Para Sinaloa es muy importante que se tomen en cuenta las condiciones del clima”, señaló.
La propuesta de la SEP que desató críticas entre familias y escuelas
La polémica comenzó cuando Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, planteó adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio para evitar afectaciones por las altas temperaturas y reducir problemas de movilidad relacionados con el Mundial 2026.
La propuesta provocó críticas inmediatas entre madres y padres de familia, principalmente por el impacto que tendría un receso de casi tres meses en miles de hogares. Muchas de las quejas se centraron en la dificultad de definir quién cuidaría a los menores durante ese periodo, especialmente en familias donde ambos padres trabajan.
Tras la controversia, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación que el calendario escolar nacional se mantendrá oficialmente hasta el 15 de julio de 2026. Sin embargo, el acuerdo permite que las entidades hagan ajustes ante condiciones extraordinarias o necesidades específicas, siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la SEP.