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Estados

Los estados que sí adelantarán vacaciones pese a que la SEP mantuvo el calendario escolar

Varios estados ajustarán el cierre del ciclo escolar 2025-2026 pese a que la SEP confirmó oficialmente el fin de clases para julio.
lun 18 mayo 2026 09:33 AM
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En algunos casos, los gobiernos estatales incluso adelantaron el cierre varias semanas respecto al calendario federal. (FG Trade Latin/Getty Images)

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantuvo oficialmente el fin del ciclo escolar 2025-2026 para el 15 de julio tras la polémica por adelantar las vacaciones, varios estados sí terminarán clases antes de esa fecha.

Las decisiones fueron tomadas bajo argumentos como las altas temperaturas, condiciones climáticas locales y ajustes administrativos. En algunos casos, los gobiernos estatales incluso adelantaron el cierre varias semanas respecto al calendario federal.

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Tlaxcala adelanta el cierre escolar a junio

El secretario de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, confirmó que las clases concluirán el 30 de junio de 2026 tras una petición realizada por la Sección 31 del SNTE.

El anuncio se realizó durante una ceremonia de entrega de reconocimientos a docentes por años de servicio. Ahí, el funcionario explicó que la solicitud fue revisada junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y con el titular de la SEP, Mario Delgado.

“Hoy estoy en condiciones de decirles que vamos a concluir el ciclo escolar formalmente con los alumnos el 30 de junio”, declaró.

Después de esa fecha todavía se realizarán actividades administrativas y ceremonias de clausura durante dos semanas adicionales.

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Yucatán adelanta vacaciones por el calor extremo

Yucatán también aplicará modificaciones al calendario escolar. El gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó que el ajuste responde principalmente a las condiciones climáticas que enfrenta la entidad.

Más tarde, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) precisó que el 26 de junio será el último día de clases.

Según las autoridades estatales, la decisión tomó en cuenta criterios técnicos, pedagógicos, logísticos y de bienestar estudiantil.

“El dictamen consideró criterios técnicos, pedagógicos, logísticos y de bienestar estudiantil, con el objetivo de proteger el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como el bienestar integral de las familias y del personal docente”, informó la autoridad educativa.

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Baja California Sur modifica el calendario y cerrará el 3 de julio

Baja California Sur también ajustará el calendario escolar 2025-2026 tras los acuerdos alcanzados en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), por lo que las clases concluirán el 3 de julio de 2026.

A través de un comunicado , la Secretaría de Educación estatal explicó que las entidades pueden realizar modificaciones ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares, siempre garantizando el cumplimiento académico.

La dependencia aseguró que las medidas buscan proteger “el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

Nuevo León mantiene su propio calendario y terminará antes que la SEP

En Nuevo León, el gobierno estatal decidió conservar sin cambios el calendario escolar vigente para educación básica.

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La Secretaría de Educación confirmó que el ciclo concluirá el 8 de julio de 2026 tanto para escuelas públicas como particulares. Según explicó la administración estatal, la decisión se tomó en seguimiento a los acuerdos nacionales realizados durante la LXVI Reunión del CONAEDU.

Sinaloa adelanta el cierre por las altas temperaturas

Sinaloa también terminará clases antes del calendario federal. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde confirmó que la entidad concluirá el ciclo escolar el 10 de julio de 2026 debido a las condiciones climáticas.

La mandataria explicó que sostuvo comunicación con la secretaria de Educación Pública y Cultura del estado, Gloria Himelda Félix Niebla, mientras se desarrollaba la reunión nacional con autoridades educativas.

“El día de ayer estuve en comunicación con la secretaria de Educación Pública cuando se estaban tomando las decisiones para la votación de todo el país. Yo estuve de acuerdo”, declaró.

Bonilla Valverde subrayó que las altas temperaturas que enfrenta Sinaloa durante esta temporada obligan a tomar medidas especiales para proteger a estudiantes y docentes.

“Para Sinaloa es muy importante que se tomen en cuenta las condiciones del clima”, señaló.

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La propuesta de la SEP que desató críticas entre familias y escuelas

La polémica comenzó cuando Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, planteó adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio para evitar afectaciones por las altas temperaturas y reducir problemas de movilidad relacionados con el Mundial 2026.

La propuesta provocó críticas inmediatas entre madres y padres de familia, principalmente por el impacto que tendría un receso de casi tres meses en miles de hogares. Muchas de las quejas se centraron en la dificultad de definir quién cuidaría a los menores durante ese periodo, especialmente en familias donde ambos padres trabajan.

Tras la controversia, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación que el calendario escolar nacional se mantendrá oficialmente hasta el 15 de julio de 2026. Sin embargo, el acuerdo permite que las entidades hagan ajustes ante condiciones extraordinarias o necesidades específicas, siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la SEP.

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SEP hsbc, SEP, Regreso a clases

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