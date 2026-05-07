La SEP adelanta las vacaciones: cuándo termina el ciclo escolar 2025 a 2026 por Mundial y onda de calor

La modificación busca prevenir daños a la salud de los estudiantes por las altas temperaturas, que se mantendrán durante los meses de junio y julio.

Pero también se acortó el ciclo escolar 2025-2026 porque México será una de las tres sedes del Mundial de Futbol 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

"Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país", escribió Delgado en redes sociales.

El curso debía terminar el 15 de julio. La SEP buscará compensar con dos semanas de "reforzamiento de aprendizajes", a realizarse del 17 al 28 de agosto.

"Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios, así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes", dijo el secretario Mario Delgado.

Para el personal educativo, las labores administrativas terminarán el 12 de junio y se reanudarán el 10 de agosto con las actividades del Consejo Técnico.

El ciclo escolar 2026-2027 dará inicio el 31 de agosto.

Los cambios al calendario escolar fueron avalados por las 32 secretarías de Educación estatales.