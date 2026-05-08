"Es un golpe bajo y no tengo idea que haré con mi hijo": padres enfurecen con la SEP por adelanto de vacaciones 2026

“Yo no cuento con mis papás, la mamá de mi niño tiene a sus papás en Michoacán, no tenemos ni tíos, ni parientes y nuestra vida social está muy limitada porque no tenemos tiempo”, dijo a Expansión.

Entre las primeras opciones que se le ocurre es que en la escuela les ofrezcan un curso de verano, pero esta solicitud debe ser presentada por los padres de familia para que se justifique la apertura del centro escolar, ya que de lo contrario el colegio será sancionado.

Otra alternativa es buscar otro tipo de actividades para mantenerlo ocupado, pero esto también requerirá un gasto extra.

“Yo lo mandaré con su papá en las vacaciones de la SEP y afortunadamente sí tengo quién cuide a mi único hijo”, relata por su parte, Paola una madre y profesionista de 41 años.

Ella tiene a su hijo en una secundaria pública y ante este cambio prevé “pedir favores” a sus familiares para el cuidado del niño.

“Afortunadamente mi trabajo es home office, solo voy una vez a la semana a oficina, esa flexibilidad me da la oportunidad de ir a dejarlo a la escuela, recogerlo y por la tarde llevarlo a regularización; con los cambios de la SEP tendré que llevarlo unas semanas con su papá quien se dedica al comercio o bien, llevarlo con sus tíos; el chiste es que alguien lo cuide y que se mantenga ocupado, no tanto en las pantallas”, expresó.

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo anterior. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

Alerta por rezago educativo

Una de las quejas que abunda en redes sociales es el rezago educativo en el que se encuentra México y que de acuerdo con datos de del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que México se posiciona en el lugar 35 entre los 37 países de la OCDE evaluados en la prueba PISA.

Los resultados de la prueba que se hizo en 2022 detallan que México ocupa los siguientes lugares:

Es el tercer país peor evaluado en Matemáticas y Comprensión Lectora.

País con el peor puntaje en Ciencia.

México experimentó la peor caída desde que participa en PISA en el 2000.

En Matemáticas, retrocedió a niveles similares a 2003, una caída de 24 puntos frente a 2009.

Ante este panorama, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advierte que reducir el ciclo escolar representa un impacto en el aprendizaje y contribuye al rezago educativo.