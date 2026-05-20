¿Quién es Sergio Mayer?

Sergio Mayer Bretón nació en la CDMX el 21 de mayo de 1966; actualmente tiene 59 años. Es cantante, actor, empresario, productor y político. Se le recuerda como uno de los exintegrantes del grupo musical “Garibaldi”, que tuvo éxito en la década de los 90´s.

Además, es productor del show “Solo para Mujeres”, que también fue famoso por realizar giras en el interior del país y en donde participaron actores y bailarines.

En el ámbito legislativo y después de mostrar su respaldo a la candidatura de Morena, el 1 de julio de 2018 se eligió como diputado de mayoría relativa por el distrito 6 de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia.

En la LXVI Legislatura, Mayer es diputado por representación proporcional en la Cámara de Diputados desde el 29 de agosto de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027, y hasta el momento se desconoce si ingresará a las filas de otro partido o se desempeñará como diputado independiente.

El político comparte a través de redes sociales sus actividades legislativas y dentro de la farándula. (Foto: FAcenbook Sergio Mayer Breton )

En la LXIV Legislatura, Sergio Mayer presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía. Además, fue integrante en las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación; y, Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Actualmente, el Sistema de Información Legislativa registra un total de nueve iniciativas presentadas por el diputado Sergio Mayer en la legistaura LXVI.