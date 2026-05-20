Sergio Mayer Breton o simplemente Sergio Mayer se le ubica como uno de los exintegrantes del grupo musical “Garibaldi”; sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, también ocupó una curul como diputado de Morena.
Tras dos periodos legislativos, el último concluía en 2027, el también productor musical informó sobre su renuncia al partido y que "obedece a diversos motivos de carácter personal", además de que solicitó que sus datos se retiraran del padrón nacional y de cualquier otro registro del instituto.
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¿Quién es Sergio Mayer?
Sergio Mayer Bretón nació en la CDMX el 21 de mayo de 1966; actualmente tiene 59 años. Es cantante, actor, empresario, productor y político. Se le recuerda como uno de los exintegrantes del grupo musical “Garibaldi”, que tuvo éxito en la década de los 90´s.
Además, es productor del show “Solo para Mujeres”, que también fue famoso por realizar giras en el interior del país y en donde participaron actores y bailarines.
En el ámbito legislativo y después de mostrar su respaldo a la candidatura de Morena, el 1 de julio de 2018 se eligió como diputado de mayoría relativa por el distrito 6 de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia.
En la LXVI Legislatura, Mayer es diputado por representación proporcional en la Cámara de Diputados desde el 29 de agosto de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027, y hasta el momento se desconoce si ingresará a las filas de otro partido o se desempeñará como diputado independiente.
En la LXIV Legislatura, Sergio Mayer presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía. Además, fue integrante en las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación; y, Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Actualmente, el Sistema de Información Legislativa registra un total de nueve iniciativas presentadas por el diputado Sergio Mayer en la legistaura LXVI.
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“La Casa de los famosos”
El 18 de febrero de 2026, el diputado plurinominal de Morena, Sergio Mayer Bretón, solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo para integrarse al reality show "La Casa de los Famosos", en su versión de Telemundo, luego de haber participado anteriormente en la edición transmitida por Televisa y ViX.
El 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió de forma temporal los derechos partidistas de Sergio Mayer, tras solicitar licencia para participar en “La Casa de los Famosos”, a donde ingresó "para solventar sus gastos", según declaró en ese entonces.
Sergio Mayer solo duró 20 días en el reality show al ser el tercer expulsado de la temporada.
Morena abrió un procedimiento interno y argumentó que podía interpretarse como una priorización de proyectos personales sobre responsabilidades partidistas. Posteriormente enfrentó suspensión temporal de derechos dentro del partido.
Previamente, el 30 de marzo, repitió su intención de ser jefe de Gobierno de la CDMX
“Me gustaría ir por pasos. No es en esta, tiene que ser por lo menos en unos 12 años. Tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más sexenales. Creo que puedo lograrlo y seguir trabajando y seguirme preparando”.