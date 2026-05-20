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México

EU anuncia sanciones contra capos y presuntas empresas del cártel de Sinaloa

Los dos principales sancionados son Armando Ojeda Avilés, acusado de ser el principal responsable del lavado de dinero, y el capo Jesús "Chuy" González Peñuela.
mié 20 mayo 2026 11:51 AM
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Los dos principales sancionados son Armando Ojeda Avilés, acusado de ser el principal responsable del lavado de dinero, y el capo Jesús "Chuy" González Peñuela. (Foto: Departamento del Tesoro de EU)

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra más de una docena de capos y empresas presuntamente vinculadas al cártel de Sinaloa, acusadas de ser las encargadas del lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

Los dos principales sancionados son Armando Ojeda Avilés, presunto operado financiero para el grupo de "Los Chapitos", una fracción del Cártel de Sinaloa, es acusado de ser el principal responsable del lavado de dinero, y el capo Jesús "Chuy" González Peñuela, sobre el que ya hay una recompensa de 5 millones de dólares desde enero de 2024.

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La lista de sancionados distribuida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) también incluye al que es considerado el jefe financiero de la red, Jesús Alonso Aispuro, y a Rodrigo Alarcón Palomares, quienes se encargarían de toda una red de recolección de dinero en EU.

Familiares de esos capos fueron también sancionados por gestionar una empresa de seguridad, Grupo Especial Mamba Negra, y un restaurante en Chihuahua, Gorditas Chiwas

Los 12 sujetos señalados por el Departamento del Tesoro son:
-Armando de Jesús Ojeda Avilés
-Jesús Alonso Aispuro
-Félix Rodrigo Alarcón Palomares
-Alfredo Orozco Romero Amalia
-Margarita Romero Moreno
-Liliana Orozco Romero
-Jesús González Peñuelas
-Cástulo Bojórquez Chaparro
-Fredi Ismael García Sandoval
-Luis Arnulfo Moreno Zamora
-Baltazar Sáenz Aguilar
-Noé de Jesús Castro Rocha

El dinero obtenido de la venta de fentanilo en Estados Unidos era convertido en criptomonedas para ser enviado a México, según las autoridades.

"Como el presidente (Donald) Trump ha dejado claro, esta Administración no permitirá que los narco-terroristas inunden nuestras fronteras con veneno", dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent al anunciar las sanciones, en una acción coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

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Las autoridades estadounidenses determinaron bloquear todos los bienes patrimoniales de las personas y empresas señaladas de operar para el Cártel de Sinaloa; además se aclaró que se podrán imponer sanciones civiles o penales.

“Todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC”, indicó el Departamento del Tesoro.

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El cártel de Sinaloa fue declarado organización narcoterrorista por orden presidencial de Donald Trump el año pasado, y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.

Hace dos semanas, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas de su entorno, de trabajar para el cártel, lo que provocó tensión con el gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum.

El gobernador dejó el cargo, mientras que dos de sus colaboradores, el secretario de Finanzas y el de Seguridad, se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Con información de AFP...

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