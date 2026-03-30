Tras la polémica, Sergio Mayer dice que quiere ser jefe de Gobierno de la CDMX

Mayer mencionó que le gustaría buscar la candidatura para dicho cargo en al menos dos sexenios más; es decir, dentro de 12 años, en lo que se preparara para esta responsabilidad.

“Me gustaría ir por pasos. No es en esta, tiene que ser por lo menos en unos 12 años. Tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más sexenales. Creo que puedo lograrlo y seguirlo trabajando y seguirme preparando”, declaró.

No es la primera vez que el actor expone sus deseos de ser jefe de Gobierno de la CDMX.

“Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido, se va a generar: a mí me gustaría ser senador de la República o jefe de Gobierno de la Ciudad de México", declaró en 2021 al ser entrevistado por Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Esto se da después del escándalo que vivió como legislador, pues en febrero solicitó licencia indefinida para dejar su cargo y así ingresar como participante del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos 6.

Un mes después fue eliminado del reality, por lo que se reincorporó a sus funciones como diputado federal. Por ello, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) le abrió un proceso. En tanto, el partido le suspendió sus derechos partidistas en lo que resuelve y determina si será sancionado.

A la par, Sergio Mayer, a su regreso como diputado, ofreció disculpas por haber solicitado licencia para participar en dicho reality.

“Entiendo perfectamente el compromiso que tenemos nosotros con la sociedad. Es un alto honor ser diputado y es por eso que estoy de regreso. Quizá políticamente fue incorrecto, y reconozco, lo cual ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida”, sostuvo.

Las próximas elecciones para elegir al jefe de Gobierno de la CDMX se realizarán en 2030.