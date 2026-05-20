Mayer Bretón pidió que se cancele su militancia y se eliminen sus datos personales de cualquier registro del instituto político a partir del 15 de mayo, día que envió este documento.

El licenciado en Administración de Empresas comenzó su carrera política de la mano de Morena, durante la campaña de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2017.

En el mismo año, fue coordinador de organización y participación en campañas de Magdalena Contreras, Ciudad de México.

De 2018 a 2021 fungió como diputado federal en la LXIV Legislatura y fungió como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. En 2021, buscó la reelección, pero no la consiguió. En 2024, regresó al Congreso como plurinominal.

Las polémicas antes de la renuncia

La renuncia de Mayer se dio en medio de escándalos que ha encabezado el diputado federal y también actor y cantante durante su paso por este partido.

El principal escándalo que protagonizó fue en febrero pasado, cuando solicitó licencia indefinida como legislador para competir en el reality show “La Casa de los Famosos”.

Esta decisión fue cuestionada no solo por los legisladores de oposición, sino también por los integrantes de Morena, por lo que el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, comentó que esta situación obligaba a su partido a revisar “minuciosamente” los perfiles rumbo a la contienda de 2027.

Esto derivo a que un grupo de legisladores morenistas impulsara la “Ley Anti-Sergio Mayer”, en la que se modificaba el Reglamento de la Cámara de Diputados para prohibir y negar las licencias parlamentarias a los diputados que deseen separarse de su cargo con fines recreativos, de entretenimiento o mediáticos.

Entre los cambios también se especificaba que las licencias se otorgaban por enfermedad grave, asumir otra comisión o cargo público, postularse para un cargo de elección popular, atender trámites legales y ocupar un cargo directo dentro de la estructura de un partido político.

A la par de esta iniciativa, la CNHJ de Morena le suspendió de forma temporal sus derechos partidarios, pues sostuvo que si bien la ausencia de Mayer Bretón es legal, violenta la ética y la imagen pública del partido.

Sin embargo, Mayer Bretón minimizó su solicitud de licencia al sostener que durante su ausentaría no se iba a discutir “ningún tema relevante”, pero en esos días los legisladores votaron la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Morena no alcanzó la mayoría calificada.

Confrontación con morenistas

El diputado también ha mantenido constante confrontación con sus compañeros de Morena, como con Miguel Torruco Garza, quien desde su cuenta de X señaló que en política no se puede premiar a la fama por encima de la preparación.

“Sería un error incorporar al Travieso Arce a Morena. La política no puede seguir premiando la fama por encima de la congruencia y preparación”, comentó.

Sería un error incorporar al Travieso Arce a Morena



La política no puede seguir premiando la fama por encima de la congruencia y preparación



Aceptarlo sería faltarle el respeto a millones de militantes y simpatizantes que sí han defendido este movimiento con trabajo y lealtad — Miguel Torruco Garza (@MiguelTorrucoG) May 16, 2026

A lo que Sergio Mayer Bretón le llamó a Torruco Garza “nepo baby”, que es un término para referirse a los hijos de personas influyentes, y en este caso el segundo es hijo de Miguel Torruco Marqués, que es un empresario y político mexicano.

A los escándalos que ha protagonizado el exintegrante de Garibaldi se suma que en este año se volvió viral un video en el que aparecía aparecía boztezando y aparentemente dormido en una sesión en el Congreso, por lo que se defendió en redes sociales: "Acuérdense que ya soy un adulto mayor"

Además, en 2024 cuando se anunció su regreso a las listas de plurinominales de Morena, pues seis años antes había sido legislador por este partido, morenistas expresaron su inconformidad al señalar que el acto no representa a la Cuarta Transformación.

Entre los inconformes estuvo Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien señaló a Mario Delgado de hacer la designación; también Gerardo Fernández Noroña, quien dijo en ese momento que el regreso del actor es por “oportunismo”.