De Bellas Artes a Semarnat: la presión ambientalista logró frenar a Royal Caribbean en Mahahual

Greenpeace y ambientalistas intensificaron la presión

En febrero de 2026, Greenpeace México exigió formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazar de manera definitiva la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.

La organización presentó un análisis técnico donde señaló omisiones sobre la posible destrucción de más de 16 hectáreas de manglar, riesgos al acuífero, presión sobre el abastecimiento de agua y afectaciones a cientos de especies protegidas.

También advirtió que Mahahual carecía de infraestructura suficiente para soportar el volumen de residuos y aguas residuales que generaría un parque con capacidad de hasta 21,000 visitantes diarios.

Una manta de Greenpeace fue desplegada en el Palacio de Bellas Artes para protestar contra Perfect Day. (GreenPace.org)

En respuesta, Royal Caribbean defendió que el proyecto cumpliría y superaría los estándares ambientales nacionales. La empresa aseguró que conservaría y restauraría más de 45 hectáreas de manglar, instalaría plantas de tratamiento de aguas residuales, infraestructura para manejo de residuos y programas de conservación de tortugas marinas.

La compañía insistió además en que el proyecto no incrementaría la capacidad actual del puerto y negó que implicara privatización de playas o desplazamiento de actividades económicas locales.

El litigio ambiental y la batalla pública

Mientras la obra se encontraban detenida, la batalla legal continuaba. En mayo de 2026, un tribunal federal desechó un amparo promovido por DMAS que había logrado suspender temporalmente el avance del proyecto. La resolución permitió a la empresa retomar trámites y continuar el proceso de autorización ambiental.

La decisión reactivó el descontento y es que los colectivos ambientalistas insisten en que el proyecto amenazaba arrecifes, manglares y playas públicas. Por su parte, sectores empresariales del sur de Quintana Roo defendían que la región necesitaba inversión y desarrollo económico bajo criterios de legalidad y sustentabilidad.

Además, Greenpeace intensificó su campaña pública para manifestarse en contra. La semana pasada, activistas desplegaron una manta frente al Palacio de Bellas Artes y convocaron a movilizaciones frente a Semarnat para exigir que el gobierno federal negara los permisos ambientales del mega proyecto.

La presión aumentó y el martes 12 de mayo, Semarnat confirmó que analizaba observaciones técnicas relacionadas con infraestructura, mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos, además de más de 14,000 opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública.

El gobierno de Sheinbaum rechazó el proyecto

Finalmente, el 19 de mayo de 2026, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que el proyecto no sería aprobado por el gobierno federal.

“Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de ‘Perfect Day’, de Royal Caribbean… Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar”, declaró la funcionaria.

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó también que no permitiría desarrollos que pusieran en riesgo el equilibrio ecológico de la región, particularmente por la relevancia ambiental de los arrecifes y ecosistemas costeros de Mahahual.