México

Morena suspende militancia a Sergio Mayer por irse a ''La Casa de los Famosos''

Antes de llegar a la Cámara de Diputados por primera vez en 2018, Sergio Mayer se dedicó a ser actor durante varias décadas.
mar 24 febrero 2026 09:30 PM
Sesión Cámara de Diputados
Sergio Mayer lleva dos periodos en la Cámara de Diputados, ambos abanderado por Morena. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió de forma temporal los derechos partidistas de Sergio Mayer, diputado federal, quien recientemente pidió licencia a su lugar en la Cámara baja para irse a participar a un reality show.

"Se estima necesaria y proporcional la emisión de la siguiente medida cautelar: Suspensión provisional de los derechos partidarios del C. SERGIO MAYER, en tanto no sea sustanciado el presente procedimiento sancionador'', dice la resolución de la Comisión.

"Esta Comisión Nacional considera que el acusado cuenta con un deber ante este partido y su militancia, debiendo conducirse con respeto y apego a los principios con los que se fundó morena, los cuales se comprometieron a seguir", agrega.

La Comisión abrió desde la semana pasada un procedimiento sancionador de oficio en contra de Mayer.

El órgano morenista señala que si bien la ausencia de Mayer es legal, violenta la ética y la imagen pública del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

"Ha generado un impacto predominantemente negativo en su imagen pública, el cual repercute directamente en la percepción del partido al tratarse de un representante popular emanado del mismo", dice la Comisión.

Sergio Mayer solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo para integrarse al reality show "La Casa de los Famosos", en su versión de Telemundo, luego de haber participado anteriormente en la edición transmitida por Televisa y ViX.

Su decisión reavivó el debate sobre si los legisladores pueden desempeñar otros trabajos y recibir un salario adicional. La respuesta depende del tipo de actividades que realicen y del estatus legal bajo el cual se encuentren, ya sea en funciones, con licencia temporal o con separación definitiva del cargo.

