Morena suspende militancia a Sergio Mayer por irse a ''La Casa de los Famosos''

"Esta Comisión Nacional considera que el acusado cuenta con un deber ante este partido y su militancia, debiendo conducirse con respeto y apego a los principios con los que se fundó morena, los cuales se comprometieron a seguir", agrega.

La Comisión abrió desde la semana pasada un procedimiento sancionador de oficio en contra de Mayer.

El órgano morenista señala que si bien la ausencia de Mayer es legal, violenta la ética y la imagen pública del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

"Ha generado un impacto predominantemente negativo en su imagen pública, el cual repercute directamente en la percepción del partido al tratarse de un representante popular emanado del mismo", dice la Comisión.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados por primera vez en 2018, Sergio Mayer se dedicó a ser actor durante varias décadas.

Sergio Mayer solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo para integrarse al reality show "La Casa de los Famosos", en su versión de Telemundo, luego de haber participado anteriormente en la edición transmitida por Televisa y ViX.

Su decisión reavivó el debate sobre si los legisladores pueden desempeñar otros trabajos y recibir un salario adicional. La respuesta depende del tipo de actividades que realicen y del estatus legal bajo el cual se encuentren, ya sea en funciones, con licencia temporal o con separación definitiva del cargo.