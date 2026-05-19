EU vincula a activista de DH mexicano con el narco: "Han intentado criminalizarme"

Disculpa pública

El Tesoro dice que Ramos "defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel con denuncias falsas contra las fuerzas armadas mexicanas". "Paga a personas para que asistan a protestas y protege la reputación de miembros del cartel muertos o detenidos", añade.

Ramos organizó en 2023 manifestaciones de familiares de cinco hombres asesinados por soldados mientras iban en su auto de regreso de una fiesta. Cuatro soldados fueron condenados a más de 40 años de prisión por los homicidios.

El primer gran escándalo fue en 2018, cuando infantes de Marina entrenados por Estados Unidos desaparecieron a al menos 27 personas en Nuevo Laredo, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. La Marina terminó obligada a presentar su primera "disculpa pública" en la historia.

Ramos también apoyó a familias de otros cinco hombres asesinados. Tenían armas cuando los soldados los detuvieron pero, según la comisión, fueron desarmados por los militares antes de ejecutarlos. La acción fue captada por cámaras de seguridad. Siete soldados enfrentarán juicio por esas muertes en agosto.

Destacan otros casos como el de dos niñas que murieron en fuego cruzado en 2022 y 2024, y el de ocho personas ejecutadas por la policía en un caso de falsos positivos de sicarios en 2019.