Semarnat reconoce 1,114 sitios contaminados y alista plan de remediación 2026-2030

El documento advierte que alrededor de 58.4 millones de personas, equivalentes a 46% de la población nacional, habitan en municipios donde existe al menos un sitio contaminado, incluyendo grupos vulnerables como niñas, niños y adultos mayores.

Entre los estados con mayor concentración de sitios contaminados destaca Veracruz, que acumula 30% de los casos detectados en el país. Le siguen Tamaulipas con 13%, Tabasco y San Luis Potosí con 5% cada uno, Puebla con 4%, además del Estado de México y Ciudad de México con 3% respectivamente.

La Semarnat informó que de los 1,114 sitios registrados, 274 no cuentan con un programa de remediación aprobado, pese a que ya se confirmó la contaminación. Además, existen 840 sitios donde los responsables iniciaron trámites de saneamiento, pero no concluyeron el proceso de remediación.

El programa establece así que los responsables de contaminar deberán asumir las acciones de limpieza y saneamiento, aunque también prevé la intervención de la Federación en casos prioritarios mediante declaratorias oficiales de remediación. Para ello, la dependencia implementará un esquema de exhortos y seguimiento junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Como parte de las prioridades ambientales del sexenio, el programa incorpora acciones específicas para las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora, consideradas entre las más contaminadas del país. En estas regiones fueron identificados 11 sitios críticos que serán objeto de atención prioritaria.