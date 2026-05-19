“Los cárteles se matan entre ellos y nosotros podemos aniquilarlos a todos. ¿Qué es eso de que no se puede usar la fuerza contra los narcos? ¿Qué es contra la ley? Ellos matan mujeres, niños, familias enteras en cada semana. Es absurdo, inaceptable. Envenenan las calles con fentanilo. Basta de excusas y llamen a Trump”, aseguró.
Carter: "Vamos por todos”
La periodista de carrera Sara Carter es uno de los personajes más importantes en la lucha del Gobierno de Estados Unidos en contra de los cárteles, cuya misión es frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
La primera mujer que es electa como directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca se reunirá con la presidenta Sheinbaum el lunes.
En una visita que hizo a México en febrero pasado, dos días después de que se realizara un operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los seis designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).
En una entrevista con el periodista Jorge Fernández, la funcionaria afirmó que, si se logró la detención de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, se puede ir en contra de otros criminales.
“Si pudimos con ‘El Mencho’, vamos a poder sacarlos a todos y ese es el mensaje que tengo”, aseguró.
La visita de Carter se realizará unas semanas después de que la Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en la que se habla de combatir una guerra química en contra de sustancias como el fentanilo.
Durante la presentación de la estrategia, la "zarina" antidrogas aseguró: “Cazaremos a los cárteles en sus refugios, desmantelaremos sus laboratorios, incautaremos sus activos y cortaremos sus líneas de suministro”.
Cuando visitó México, Carter sostuvo una reunión con altos funcionarios de México, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.