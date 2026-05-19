La visita de los funcionarios estadounidenses fue acordada en una llamada que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo Donald Trump el viernes pasado.

Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro… pic.twitter.com/r3zJb4p0zC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

Mullin será el primero en reunirse con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional el próximo viernes, mientras que la conocida como “zarina” antidrogas lo hará el próximo lunes.

La visita de los funcionarios estadounidenses se da en un momento de creciente fricción en la relación bilateral entre México y Estados Unidos por diferencias en materia de seguridad, luego de un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua en el que participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin autorización del gobierno mexicano.

La relación bilateral también está marcada por la tensión debido a las acusaciones en contra de 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas, entre ellos el gobernador con licncia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de los 10 políticos, pero el Gobierno de México no procedió bajo el argumento de que se requieren más pruebas.

Podemos aniquilarlos a todos, dice Mullin

Markwayne Mullin fue nombrado como secretario de Seguridad Nacional en marzo de 2026, en sustitución de Kristi Noem.

El exsenador de Oklahoma es conocido por su carácter energético. Cuando se dio la noticia de su nombramiento, afirmó que buscaría mantener la seguridad nacional en Estados Unidos.

"M prioridad será mantener la seguridad nacional; ese será mi enfoque principal y estamos muy entusiasmados con esta oportunidad”, comentó.

Markwayne Mullin es identificado con el ala más dura del movimiento "Make America Great Again" (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande). Ha sido un duro crítico de los cárteles de la droga y propuso hace algunos meses que México debería llamar a Trump para combatir a los cárteles.