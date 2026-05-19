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México

'Alfiles' de Trump en seguridad y antidrogas visitan México en medio de tensiones

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Droga, se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum.
mar 19 mayo 2026 06:20 PM
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La visita de los funcionarios estadounidenses ocurrirá mientras la tensión marca la relación México-Estados Unidos. (Fotos: Facebook/Cuartoscuro.)

En medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, los “alfiles” del gobierno de Donald Trump en combate al narcotráfico sostendrán en los próximos días una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas. Los funcionarios endurecieron el discurso en contra de los cárteles mexicanos y lanzaron recientes advertencias dirigidas a integrantes del crimen organizado.

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La visita de los funcionarios estadounidenses fue acordada en una llamada que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo Donald Trump el viernes pasado.

Mullin será el primero en reunirse con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional el próximo viernes, mientras que la conocida como “zarina” antidrogas lo hará el próximo lunes.

La visita de los funcionarios estadounidenses se da en un momento de creciente fricción en la relación bilateral entre México y Estados Unidos por diferencias en materia de seguridad, luego de un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua en el que participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin autorización del gobierno mexicano.

La relación bilateral también está marcada por la tensión debido a las acusaciones en contra de 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas, entre ellos el gobernador con licncia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de los 10 políticos, pero el Gobierno de México no procedió bajo el argumento de que se requieren más pruebas.

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Si no hay pruebas claras contra Rubén Rocha y nueve más es un tema político, dice Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, solo si la FGR tiene pruebas de los vínculos con el narcotráfico, se procederá. Sin embargo, comentó que no se permitirá la intromisión de extranjeros.

Podemos aniquilarlos a todos, dice Mullin

Markwayne Mullin fue nombrado como secretario de Seguridad Nacional en marzo de 2026, en sustitución de Kristi Noem.

El exsenador de Oklahoma es conocido por su carácter energético. Cuando se dio la noticia de su nombramiento, afirmó que buscaría mantener la seguridad nacional en Estados Unidos.

"M prioridad será mantener la seguridad nacional; ese será mi enfoque principal y estamos muy entusiasmados con esta oportunidad”, comentó.

Markwayne Mullin es identificado con el ala más dura del movimiento "Make America Great Again" (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande). Ha sido un duro crítico de los cárteles de la droga y propuso hace algunos meses que México debería llamar a Trump para combatir a los cárteles.

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Los cárteles se matan entre ellos y nosotros podemos aniquilarlos a todos. ¿Qué es eso de que no se puede usar la fuerza contra los narcos? ¿Qué es contra la ley? Ellos matan mujeres, niños, familias enteras en cada semana. Es absurdo, inaceptable. Envenenan las calles con fentanilo. Basta de excusas y llamen a Trump”, aseguró.

Carter: "Vamos por todos”

La periodista de carrera Sara Carter es uno de los personajes más importantes en la lucha del Gobierno de Estados Unidos en contra de los cárteles, cuya misión es frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

La primera mujer que es electa como directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca se reunirá con la presidenta Sheinbaum el lunes.

En una visita que hizo a México en febrero pasado, dos días después de que se realizara un operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los seis designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

En una entrevista con el periodista Jorge Fernández, la funcionaria afirmó que, si se logró la detención de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, se puede ir en contra de otros criminales.

“Si pudimos con ‘El Mencho’, vamos a poder sacarlos a todos y ese es el mensaje que tengo”, aseguró.

Conoce más:

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México

Sara A. Carter, la periodista que se convirtió en la ''zar antidrogas'' de Trump

La visita de Carter se realizará unas semanas después de que la Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en la que se habla de combatir una guerra química en contra de sustancias como el fentanilo.

Durante la presentación de la estrategia, la "zarina" antidrogas aseguró: “Cazaremos a los cárteles en sus refugios, desmantelaremos sus laboratorios, incautaremos sus activos y cortaremos sus líneas de suministro”.

Cuando visitó México, Carter sostuvo una reunión con altos funcionarios de México, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

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Donald Trump Claudia Sheinbaum Seguridad nacional Seguridad pública

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