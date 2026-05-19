Gobierno de Trump llama a ''sus socios del mundo'' a actuar contra Hezbolá y el Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos ya fueron designados por el Gobierno de Trump como organizaciones terroristas.

Por su parte, la presidenta de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la mexicana Elisa de Anda Madrazo, dijo que los países están obligados a colaborar entre sí para luchar contra la financiación del terrorismo.

"Los terroristas no respetan ninguna frontera. No tienen ningún límite. Por tanto, los países no pueden permitirse el lujo de no trabajar juntos. Debemos cooperar", aseguró.

Más de 70 delegaciones, que incluyeron a ministros de Finanzas, responsables de servicios de inteligencia financiera y jefes de instituciones internacionales, se reunieron en París para la quinta conferencia "No money for terror".

El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, coordina la actuación de los Estados para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluando los sistemas nacionales y recomendando medidas de control.

Pero la cooperación internacional y los enfoques multilaterales están debilitados en este momento por el endurecimiento de las posturas de las grandes potencias, en especial de Estados Unidos, Rusia y China.

"Los terroristas no respetan ninguna frontera. No tienen ningún límite. Por tanto, los países no pueden permitirse el lujo de no trabajar juntos. Debemos cooperar", aseguró la presidenta de GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo.

Antes de la reunión en París sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, puso como ejemplo la cooperación durante los Juegos Olímpicos celebrados en la capital de Francia en 2024.

"Varios atentados terroristas fueron frustrados y parados gracias a la inteligencia financiera. Por tanto, sabemos que funciona y que puede disuadir los ataques. No podemos permitirnos el lujo de detenernos", afirmó.

En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por una regulación de las criptomonedas para no crear un "far west" (Lejano Oeste). Si las criptomonedas están "totalmente fuera de regulación (...) de facto seremos cómplices de actividades terroristas", advirtió.

En esta conferencia, el objetivo es "seguir trabajando para ser capaces de hacer frente a las innovaciones, adaptar los métodos y las herramientas, compartir las buenas prácticas", según la presidencia francesa.

Los servicios de inteligencia constatan una fragmentación de la amenaza terrorista, en particular yihadista, en un entorno marcado por el debilitamiento de las dos grandes centrales, Al Qaida y la organización Estado Islámico, y el auge de la amenaza interna, procedente de personas aisladas.

Los circuitos de financiación también han evolucionado desde 2018, cuando comenzaron estas conferencias, recuerda De Anda Madrazo.