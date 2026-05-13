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FGR investiga si Fiscalía de Chihuahua invadió la competencia federal tras ingreso de agentes de EU

La Fiscalía General de la República informó que el laboratorio de drogas sintéticas, en cuyo operativo participaron dos agentes estadounidenses, aún no es desmantelado.
mié 13 mayo 2026 06:02 PM
SEMAR Laboratorio Clandestino
La FGR recordó que la Ley General de Salud establece que es competencia exclusiva a la federación investigar, perseguir y sancionar delitos relacionados con delincuencia organizada como es el caso de un laboratorio clandestino. (Foto: Cuartoscuro.)

La Fiscalía General de la República (FGR) inoformó que investiga si la Fiscalía de Chihuahua invadió la competencia federal al perseguir delitos de delincuencia organizada y al celebrar convenios con otro país, en referencia al operativo que se realizó para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas, en el que presuntamente participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Por esos hechos, ya se abrió una nueva línea de investigación.

“Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación con el fin de determinar, si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”, informó.

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La FGR planteó que la Ley General de Salud “da competencia exclusiva a la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos, cuando existan elementos, para presumir la participación de la delincuencia organizada”, como es el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales.

En materia de celebración de convenios, señala, la FGR recordó que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del gobierno de la República.

“A las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”, refiere.

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Sobre el laboratorio de producción de drogas sintéticas, ubicado en Morelos, Chihuahua, la dependencia informó que aún no ha sido desmantelado.

“La FGR informa a la opinión pública que el lugar se mantiene resguardado por fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente”, detalló.

Sobre la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos en materia de seguridad nacional, la Fiscalía informó que ya se realizaron la mayoría de las entrevistas.

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En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que hubo una violación a la Constitución, pero será la Fiscalía la que determine quién incurrió en la violación.

“Hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda”, explicó.

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