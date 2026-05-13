FGR investiga si Fiscalía de Chihuahua invadió la competencia federal tras ingreso de agentes de EU

La Fiscalía General de la República (FGR) inoformó que investiga si la Fiscalía de Chihuahua invadió la competencia federal al perseguir delitos de delincuencia organizada y al celebrar convenios con otro país, en referencia al operativo que se realizó para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas, en el que presuntamente participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Por esos hechos, ya se abrió una nueva línea de investigación.
“Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación con el fin de determinar, si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”, informó.