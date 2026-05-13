FGR investiga si Fiscalía de Chihuahua invadió la competencia federal tras ingreso de agentes de EU

La FGR planteó que la Ley General de Salud “da competencia exclusiva a la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos, cuando existan elementos, para presumir la participación de la delincuencia organizada”, como es el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales.

En materia de celebración de convenios, señala, la FGR recordó que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del gobierno de la República.

“A las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”, refiere.

Sobre el laboratorio de producción de drogas sintéticas, ubicado en Morelos, Chihuahua, la dependencia informó que aún no ha sido desmantelado.

“La FGR informa a la opinión pública que el lugar se mantiene resguardado por fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente”, detalló.

Sobre la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos en materia de seguridad nacional, la Fiscalía informó que ya se realizaron la mayoría de las entrevistas.