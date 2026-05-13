“Los Chapitos” son prioridad para la justicia de EU, pero el grupo mantiene fuerza operativa en México

“Hoy Estados Unidos, muy probablemente utilizando la información que ha venido recabando de 'El Mayo', pero también de Ovidio, de Joaquín Guzmán, que sabemos que los tienen allá y están cooperando, entre muchos otros personajes, que probablemente fueron y fueron dando información”, plantea José Andrés Sumano, profesor de El Colegio de la Frontera Norte.

Su estructura se va debilitando

Con su padre detenido en Estados Unidos, “Los Chapitos” se quedaron al frente del Cártel de Sinaloa, aunque compartían el liderazgo con Ismael “El Mayo” Zambada.

Su facción se convirtió en uno de los grupos delictivos con más influencia en el tráfico de drogas sintéticas y otras economías delictivas en el norte y el oeste de México, de acuerdo con un análisis de Insight Crime .

“Los hijos están involucrados en el tráfico de grandes cantidades de todo tipo de drogas, desde cocaína y marihuana hasta metanfetamina, hacia Estados Unidos, usando una amplia red de contactos en toda la región. En particular, el grupo se ha adaptado a los cambios en los mercados de la droga y se ha involucrado cada vez más en el comercio de drogas sintéticas, especialmente en lo que respecta al tráfico del potente opioide sintético fentanilo”, comenta.

A Ovidio Guzmán se le atribuye la instalación del primer laboratorio donde se fabricaría la droga que años después sería declarada como Arma de Destrucción Masiva por el gobierno de Donald Trump.

“Los Chapitos” no han estado exentos de conflictos. “Tras la extradición de 'El Chapo' a Estados Unidos en enero de 2017, los conflictos entre 'Los Chapitos' y otros líderes del Cartel de Sinaloa se han intensificado. Los hermanos se han enfrentado a las facciones asociadas al 'Mayo', así como a las asociadas a su tío, Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano', por el control de las operaciones del grupo y el acceso a rutas de tráfico clave”, dice el reporte.

Desde 2024, “Los Chapitos” mantienen una disputa con “Los Mayitos”, luego de que Ismael “El Mayo” Zambada fue extraído por el Gobierno de Estados Unidos con la presunta colaboración de Joaquín Guzmán. Su disputa sumergió en una ola de violencia a Sinaloa. Desde septiembre de 2024 se reportan en el estado más de 3,000 homicidios dolosos.

A pesar de los “golpes” que sufrieron, “Los Chapitos” se mantienen operando bajo el liderazgo de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Estados Unidos acusó que, bajo la protección del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros políticos , “Los Chapitos” operaron con facilidad.

“Los acusados ​​han estado estrechamente vinculados a la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el notorio exlíder del Cártel, conocidos colectivamente como 'Los Chapitos'. Los acusados ​​han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos”, acusó el Departamento de Estado.