Yucatán protegerá más de 580,000 hectáreas naturales con fondo permanente

El proyecto incorpora mecanismos de financiamiento gradual para que las áreas protegidas logren autosuficiencia económica mediante fondos públicos, aportaciones privadas y esquemas locales de recaudación.
La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que el Ayuntamiento ya comenzó a recaudar recursos para la Reserva Ecológica de Cuxtal a través de aportaciones voluntarias en el pago del predial.
“En esta primera edición 5,000 meridanos participaron. Esperamos seguir creciendo y motivando a la ciudadanía para que sepan que la reserva de Cuxtal es el pulmón verde de Mérida y la principal reserva hídrica de nuestra ciudad”, señaló.
La edil advirtió que Cuxtal enfrenta presiones permanentes por el crecimiento urbano y denuncias de desmontes irregulares.
“Todos los días recibimos denuncias de desmontes y construcciones sin permisos. Mérida no puede crecer sin Cuxtal y Cuxtal no puede sobrevivir sin una ciudad decidida a cuidarla de manera consciente”, afirmó.
La Reserva Ecológica Cuxtal, integrada al esquema "Herencia Maya", abastece alrededor del 40% del agua que consume Mérida, alberga más de 1,170 especies de flora y fauna y contiene 16 cenotes, siete cuevas y 28 sitios arqueológicos.
Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que la estrategia ambiental busca frenar décadas de deterioro ecológico y aseguró que su administración impulsa un modelo de desarrollo compatible con la conservación.
“Estamos hablando de más de 581,000 hectáreas protegidas y de una inversión superior a los 20 millones de dólares en los próximos cinco años. Lo más importante es el impacto humano: más de un millón 300,000 personas se benefician de la conservación del agua y de nuestros ecosistemas”, declaró.
El mandatario añadió que durante su primer año de gobierno ya se sembraron más de 500,000 árboles como parte de una meta sexenal de 1.2 millones.
“No se trata solo de plantar árboles; se trata de recuperar selva, generar vida, capturar carbono y asegurar que las próximas generaciones disfruten de un estado verde”, indicó.
Además de la conservación ambiental, "Herencia Maya" financiará proyectos productivos comunitarios vinculados con meliponicultura, pesca sustentable, milpa maya y ecoturismo.
Berta Silvia Canul Díaz, integrante de un colectivo de meliponicultoras de Tzucacab, aseguró que el proyecto permitirá preservar conocimientos tradicionales mayas.
“El trabajo que hacemos en nuestras comunidades es un esfuerzo por preservar nuestra herencia: el conocimiento que nuestras familias nos han transmitido. Queremos que las futuras generaciones aprendan y valoren estos conocimientos para que puedan practicarlos y transmitirlos”, dijo.
"Herencia Maya" forma parte de la plataforma internacional Enduring Earth, respaldada por organizaciones como The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts y WWF. Desde 2021, este modelo impulsa la conservación de 210 millones de hectáreas en países como Brasil, Canadá, Colombia y Mongolia, con más de 1,700 millones de dólares en financiamiento sostenible.