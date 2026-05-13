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México

Yucatán protegerá más de 580,000 hectáreas naturales con fondo permanente

El Gobierno de Yucatán y la organización WWF México (Fondo Mundial para la Naturaleza) lanzaron este martes el proyecto “Herencia Maya”, una estrategia de financiamiento permanente.
mié 13 mayo 2026 01:30 PM
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(Brenda Yañez)

La iniciativa “Herencia Maya”, impulsada por WWF y el gobierno estatal, protegerá el agua para más de un millón de personas y financiará durante cinco años la conservación de 11 áreas naturales protegidas.

Con una superficie de conservación superior al territorio del estado de Aguascalientes, el Gobierno de Yucatán y la organización WWF México (Fondo Mundial para la Naturaleza) lanzaron este martes el proyecto “Herencia Maya”, una estrategia de financiamiento permanente que protegerá más de 580,000 hectáreas de ecosistemas estratégicos, incluidos manglares, selvas, cenotes y humedales costeros, además de garantizar fuentes de agua para más de un millón de personas.

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El programa contempla una inversión inicial de 12.6 millones de dólares (mdp) –aunque el gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que la bolsa superará los 20 mdp en cinco años– y se convertirá en el primer Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) impulsado completamente por un gobierno estatal en México y el primero de este tipo liderado a nivel subnacional en el mundo.

La secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Neyra Silva Rosado, informó que el esquema protegerá 581,000 hectáreas, equivalentes al 14.74% del territorio estatal, mediante una estrategia que integra nueve áreas naturales protegidas estatales, una municipal y una privada.

“'Herencia Maya' representa la decisión de convertir la conservación en una política pública de largo plazo. De pasar de esfuerzos temporales a un modelo de permanencia. Apenas a un año y medio de gobierno logramos consolidar el primer proyecto de financiamiento para la permanencia impulsado a nivel nacional y el primero en México”, declaró.

La funcionaria destacó que, dentro de las áreas protegidas, viven más de 114,000 personas y cerca del 34% corresponde a población indígena maya.

“Esto significa que Herencia Maya no solamente protege biodiversidad, también protege cultura, conocimientos, tradiciones, medios de vida, agua y bienestar comunitario”, afirmó.

La iniciativa abarcará más de 275 kilómetros del litoral yucateco y fortalecerá la protección de 54,000 hectáreas de manglares, ecosistemas considerados clave para amortiguar huracanes, sostener pesquerías y preservar biodiversidad.

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La directora general de WWF, María José Villanueva, subrayó que el alcance territorial del proyecto rebasa la superficie total de Aguascalientes y aseguró que el programa garantizará la protección de una de las reservas hídricas más importantes del continente.

“Estamos asegurando la red de ríos subterráneos más importante del mundo. Estamos aportando a la conservación de los manglares de la península de Yucatán que representan el 55% de los manglares de toda la República mexicana”, sostuvo.

Villanueva añadió que la Selva Maya, donde se implementará el proyecto, alberga la segunda población de jaguares más importante de América Latina después del Amazonas.

“Esta es la casa del gran jaguar. La Selva Maya es la segunda población más importante de jaguares en América Latina después del Amazonas y no nos podemos dar el lujo de perderla”, expresó.

La estrategia busca también contribuir a la meta internacional 30x30, que plantea conservar al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos del planeta hacia 2030. Actualmente, México apenas supera el 16% de protección territorial sumando áreas federales y estatales.

“Yucatán hoy está dando un paso decidido hacia esa meta 30x30 y está ayudando a proteger no solamente en cantidad, sino también en representatividad”, dijo Villanueva.

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El proyecto incorpora mecanismos de financiamiento gradual para que las áreas protegidas logren autosuficiencia económica mediante fondos públicos, aportaciones privadas y esquemas locales de recaudación.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que el Ayuntamiento ya comenzó a recaudar recursos para la Reserva Ecológica de Cuxtal a través de aportaciones voluntarias en el pago del predial.

“En esta primera edición 5,000 meridanos participaron. Esperamos seguir creciendo y motivando a la ciudadanía para que sepan que la reserva de Cuxtal es el pulmón verde de Mérida y la principal reserva hídrica de nuestra ciudad”, señaló.

La edil advirtió que Cuxtal enfrenta presiones permanentes por el crecimiento urbano y denuncias de desmontes irregulares.

“Todos los días recibimos denuncias de desmontes y construcciones sin permisos. Mérida no puede crecer sin Cuxtal y Cuxtal no puede sobrevivir sin una ciudad decidida a cuidarla de manera consciente”, afirmó.

La Reserva Ecológica Cuxtal, integrada al esquema "Herencia Maya", abastece alrededor del 40% del agua que consume Mérida, alberga más de 1,170 especies de flora y fauna y contiene 16 cenotes, siete cuevas y 28 sitios arqueológicos.

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que la estrategia ambiental busca frenar décadas de deterioro ecológico y aseguró que su administración impulsa un modelo de desarrollo compatible con la conservación.

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“Estamos hablando de más de 581,000 hectáreas protegidas y de una inversión superior a los 20 millones de dólares en los próximos cinco años. Lo más importante es el impacto humano: más de un millón 300,000 personas se benefician de la conservación del agua y de nuestros ecosistemas”, declaró.

El mandatario añadió que durante su primer año de gobierno ya se sembraron más de 500,000 árboles como parte de una meta sexenal de 1.2 millones.

“No se trata solo de plantar árboles; se trata de recuperar selva, generar vida, capturar carbono y asegurar que las próximas generaciones disfruten de un estado verde”, indicó.

Además de la conservación ambiental, "Herencia Maya" financiará proyectos productivos comunitarios vinculados con meliponicultura, pesca sustentable, milpa maya y ecoturismo.

Berta Silvia Canul Díaz, integrante de un colectivo de meliponicultoras de Tzucacab, aseguró que el proyecto permitirá preservar conocimientos tradicionales mayas.

“El trabajo que hacemos en nuestras comunidades es un esfuerzo por preservar nuestra herencia: el conocimiento que nuestras familias nos han transmitido. Queremos que las futuras generaciones aprendan y valoren estos conocimientos para que puedan practicarlos y transmitirlos”, dijo.

"Herencia Maya" forma parte de la plataforma internacional Enduring Earth, respaldada por organizaciones como The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts y WWF. Desde 2021, este modelo impulsa la conservación de 210 millones de hectáreas en países como Brasil, Canadá, Colombia y Mongolia, con más de 1,700 millones de dólares en financiamiento sostenible.

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Yucatán Recursos naturales

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