Yucatán protegerá más de 580,000 hectáreas naturales con fondo permanente

El programa contempla una inversión inicial de 12.6 millones de dólares (mdp) –aunque el gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que la bolsa superará los 20 mdp en cinco años– y se convertirá en el primer Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) impulsado completamente por un gobierno estatal en México y el primero de este tipo liderado a nivel subnacional en el mundo.

La secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Neyra Silva Rosado, informó que el esquema protegerá 581,000 hectáreas, equivalentes al 14.74% del territorio estatal, mediante una estrategia que integra nueve áreas naturales protegidas estatales, una municipal y una privada.

“'Herencia Maya' representa la decisión de convertir la conservación en una política pública de largo plazo. De pasar de esfuerzos temporales a un modelo de permanencia. Apenas a un año y medio de gobierno logramos consolidar el primer proyecto de financiamiento para la permanencia impulsado a nivel nacional y el primero en México”, declaró.

La funcionaria destacó que, dentro de las áreas protegidas, viven más de 114,000 personas y cerca del 34% corresponde a población indígena maya.

“Esto significa que Herencia Maya no solamente protege biodiversidad, también protege cultura, conocimientos, tradiciones, medios de vida, agua y bienestar comunitario”, afirmó.

La iniciativa abarcará más de 275 kilómetros del litoral yucateco y fortalecerá la protección de 54,000 hectáreas de manglares, ecosistemas considerados clave para amortiguar huracanes, sostener pesquerías y preservar biodiversidad.

La directora general de WWF, María José Villanueva, subrayó que el alcance territorial del proyecto rebasa la superficie total de Aguascalientes y aseguró que el programa garantizará la protección de una de las reservas hídricas más importantes del continente.

“Estamos asegurando la red de ríos subterráneos más importante del mundo. Estamos aportando a la conservación de los manglares de la península de Yucatán que representan el 55% de los manglares de toda la República mexicana”, sostuvo.

Villanueva añadió que la Selva Maya, donde se implementará el proyecto, alberga la segunda población de jaguares más importante de América Latina después del Amazonas.

“Esta es la casa del gran jaguar. La Selva Maya es la segunda población más importante de jaguares en América Latina después del Amazonas y no nos podemos dar el lujo de perderla”, expresó.

La estrategia busca también contribuir a la meta internacional 30x30, que plantea conservar al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos del planeta hacia 2030. Actualmente, México apenas supera el 16% de protección territorial sumando áreas federales y estatales.

“Yucatán hoy está dando un paso decidido hacia esa meta 30x30 y está ayudando a proteger no solamente en cantidad, sino también en representatividad”, dijo Villanueva.