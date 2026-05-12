La marcha atrás a la propuesta de la SEP para concluir el ciclo escolar de manera anticipada por el Mundial abrió la discusión sobre las veces en que se han hecho recortes al calendario académico. La primera vez fue en 2022, y desde entonces el calendario se ha ajustado.
Calendario de la SEP en 10 años: Cómo ha cambiado la duración del ciclo escolar en México
Los calendarios de educación básica han tenido diferentes cambios durante los últimos 10 años. Tras la Reforma Educativa 2013-2016, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, las autoridades propusieron fijar 185 días como mínimo y 200 días máximo de clases.
Antes, todos los calendarios tenían 200 días efectivos. El objetivo de este cambio era contar con jornadas más largas, que a su vez restara días en el calendario escolar. Esta “jornada ampliada” fue puesta a consideración de las escuelas, quienes podrían elegir entre un calendario con más o menos días.
¿Cuántas veces la SEP ha recortado el calendario escolar?
La primera vez que la SEP compartió un calendario escolar con menos días fue en el ciclo 2016-2017. En ese entonces, compartió dos versiones: uno de 185 días y otro de 200 días. Ambos eran oficiales, la decisión de tomar uno u otro era de las escuelas, quienes contaban con autonomía de gestión.
Sin embargo, la mayoría de los centros educativos siguió con el de 200 días.
En los siguientes periodos (2017-2018 y 2018-2019), la SEP realizó otra propuesta: publicar tres ciclos oficiales: de 185, 195 y 200 días.
La primera vez que se unificó el ciclo escolar, y podría decirse que redujo la cantidad de días de clases fue para 2019-2020, con 190 días, tendencia que se mantuvo en posteriores periodos.
Esto, de manera oficial con los calendarios, ya que hubo recortes ante la pandemia de covid-19.
Entre el ciclo escolar 2024-2025, agrupaciones de maestros se manifestaron para exigir mejores condiciones. Entonces, la SEP estableció un calendario oficial de 185 días para 2025-2026, el periodo vigente.
La polémica de reducir el calendario por el Mundial
La SEP anunció cambios en el actual ciclo para adelantar su conclusión, debido a las afectaciones por las olas de calor y la realización del Mundial de Futbol 2026. El plan era terminar el ciclo el 5 de junio, y no el 15 de julio, como está descrito en el calendario oficial.
El plan fue contemplado desde finales de abril, con un anuncio de Mario Delgado, titular de la SEP.
"Vamos a tener una reunión de todos los secretarios de educación porque algunos han pedido modificaciones al calendario por el tema del calor y por otras circunstancias, también por el Mundial", explicó el funcionario el 30 de abril desde la conferencia matutina.
El plan fue confirmado el 7 de mayo, y según la presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró que el nuevo calendario fue aprobado por todos los secretarios de educación de las 32 entidades del país, y no se trató de una decisión unilateral de la SEP.
“Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario", aseguró en su conferencia de prensa.
Sin embargo, la medida causó mucho rechazo de las familias, ya que implicaba un impacto negativo en las actividades por las vacaciones de tres meses.
Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitaron a las autoridades reconsiderar la reducción del calendario, argumentando que vulneraba el derecho de la niñez a ser debidamente cuidada.
"El Mundial de Futbol no puede colocarse por encima del interés superior de la niñez. Ningún espectáculo ni interés político o comercial debe valer más que el derecho a aprender y a vivir una infancia protegida", apuntaron otras organizaciones de la sociedad civil a través de Change.org
Tras nuevas discusiones, la SEP dio marcha atrás a la propuesta.
Durante la primera reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, a la que asistieron los 32 secretarios de educación pública de los estados, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), se acordó mantener el calendario anterior.
"El CONAEDU acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto", informó la SEP en un comunicado.
De manera general, la medida iba en contra con lo establecido en la Ley General de Educación, que establece 185 días como mínimo que debe tener un ciclo escolar de educación básica. De terminar en junio, el periodo tendría más de un mes menos de clases.