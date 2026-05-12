Los calendarios de educación básica han tenido diferentes cambios durante los últimos 10 años. Tras la Reforma Educativa 2013-2016, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, las autoridades propusieron fijar 185 días como mínimo y 200 días máximo de clases.

Antes, todos los calendarios tenían 200 días efectivos. El objetivo de este cambio era contar con jornadas más largas, que a su vez restara días en el calendario escolar. Esta “jornada ampliada” fue puesta a consideración de las escuelas, quienes podrían elegir entre un calendario con más o menos días.

¿Cuántas veces la SEP ha recortado el calendario escolar?

La primera vez que la SEP compartió un calendario escolar con menos días fue en el ciclo 2016-2017. En ese entonces, compartió dos versiones: uno de 185 días y otro de 200 días. Ambos eran oficiales, la decisión de tomar uno u otro era de las escuelas, quienes contaban con autonomía de gestión.

Sin embargo, la mayoría de los centros educativos siguió con el de 200 días.

En los siguientes periodos (2017-2018 y 2018-2019), la SEP realizó otra propuesta: publicar tres ciclos oficiales: de 185, 195 y 200 días.

La primera vez que se unificó el ciclo escolar, y podría decirse que redujo la cantidad de días de clases fue para 2019-2020, con 190 días, tendencia que se mantuvo en posteriores periodos.