“Como reconocimiento a la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en nuestra ciudad, se ha tenido a bien otorgar el día 14 de mayo a personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación de los modelos de educación básica y superior”, informó la dependencia capitalina en un comunicado.

El viernes 15 de mayo no hay clases en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, que corresponden al nivel básico en el país, debido a la celebración del Día del Maestro.

Día del maestro

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera recuerda que la decisión de hacer esta fecha oficial fue propuesta por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, quienes presentaron la iniciativa ante el Congreso de la Unión con el objetivo de agradecer a los docentes por la labor que realizaban.

Esta celebración también tiene origen religioso ya que el 15 de mayo el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de La Salle como el patrono universal de todos los educadores, debido a que este teólogo y pedagogo, se dedicó toda su vida a preparar a maestros que enseñaran a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación.