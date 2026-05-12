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CDMX

Habrá megapuente en escuelas de la SEP en mayo

La dependencia anuncia un día de descanso extra para la comunidad educativa por el Día del Maestro. Esta es la fecha que se acordó.
mar 12 mayo 2026 10:13 AM
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El día de descanso extra por el Día del Maestro se aplicará tanto a nivel básico como a nivel superior. (Foto: Secretaría de Educación Pública/Facebook)

Tras la polémica por el calendario del fin de clases y que finalmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se mantendrá la fecha inicial al 15 de julio como fin del ciclo escolar 2025-2026, además de otras fechas como días festivos y los viernes de Consejo Técnico Escolar.

La Autoridad Educativa Federal en la CDMX informó que con el objetivo de reconocer la labor de los maestros y maestras se ampliará al jueves 14 de mayo como día de asueto, por lo que se suma al viernes 15 de mayo; es decir habrá un megapuente en la primera quincena.

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“Como reconocimiento a la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en nuestra ciudad, se ha tenido a bien otorgar el día 14 de mayo a personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación de los modelos de educación básica y superior”, informó la dependencia capitalina en un comunicado.

El viernes 15 de mayo no hay clases en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, que corresponden al nivel básico en el país, debido a la celebración del Día del Maestro.

Día del maestro

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera recuerda que la decisión de hacer esta fecha oficial fue propuesta por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, quienes presentaron la iniciativa ante el Congreso de la Unión con el objetivo de agradecer a los docentes por la labor que realizaban.

Esta celebración también tiene origen religioso ya que el 15 de mayo el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de La Salle como el patrono universal de todos los educadores, debido a que este teólogo y pedagogo, se dedicó toda su vida a preparar a maestros que enseñaran a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación.

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¿Cuántas escuelas hay en la CDMX?

De acuerdo con datos del Inegi correspondiente al ciclo escolar 2024-2025, en la CDMX hay 8,431 escuelas distribuidas de la siguiente manera:

Educación inicial: 391

Preescolar: 2,738

Primaria: 2,874

Secundaria: 1,302

Media Superior: 589

Leer más:

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Al dar a conocer que el fin del ciclo escolar se mantenía el 15 de julio, la SEP subrayó que el Gobierno de México mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol .

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La SEP explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de proteger el bienestar y el aprendizaje de las y los estudiantes.

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