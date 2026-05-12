México lanza aviso epidemiológico por hantavirus: la Secretaría de Salud emite recomendaciones

Sin embargo, las autoridades reconocen que la movilidad internacional, que aumentará en el marco del Mundial de Futbol 2026, constituye una factor de riesgo adicional que demanda reforzar la vigilancia epidemiológica.

"México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente, de acuerdo a los protocolos internacionales", aseguró David Kershenobich, secretario de Salud.

"Aunque el riesgo para el país es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad", apuntó el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave).

El organismo detalló que, además, el hantavirus es de rápida progresión clínica, puede ser difícil su diagnóstico en fases tempranas y es necesario implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos.

Por eso recomendó fortalecer la detección oportuna de pacientes con síndrome respiratorio agudo grave o con antecedentes de exposición internacional al virus.

La Secretaría de Salud explicó que esta enfermedad es un virus que proviene de roedores y en los humanos causa "insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión y elevada letalidad".

En cuanto al Hantavirus de los Andes, informo lo siguiente:

1. A la fecha, en México no se han detectado casos.

2. México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente, de acuerdo a los protocolos internacionales. — Dr. David Kershenobich S (@DKershenobich) May 12, 2026

El pasado 2 de mayo, la OMS fue notificada sobre un brote de síndrome respiratorio agudo grave entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional que navegaba en el océano Atlántico Sur procedente de Ushuaia, Argentina. Después hizo escalas en la Antártida, Isla Georgia del Sur, Tristan da Cunha, Santa Elena e Isla Ascensión.

El 6 de mayo se comprobó mediante pruebas de laboratorio que se trataba de un brote de Hantavirus .

Hasta este lunes se reportan nueve casos asociados al brote, dos casos confirmados, dos casos sospechosos y tres defunciones.

A bordo del crucero viajaban 147 personas: 86 pasajeros y 61 tripulantes.