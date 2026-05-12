Morena va por desafuero de Maru Campos y convoca a movilización en Chihuahua

Los dirigentes morenistas también rechazaron las acusaciones del PAN sobre una supuesta “cortina de humo” para desviar la atención del caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico.
Montiel sostuvo que Morena no encubrirá a nadie, pero insistió en que las acusaciones e3n contra de Rocha deben sustentarse con pruebas.
“Nosotros respaldamos la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se use el tema de Chihuahua para vulnerar la soberanía nacional”, afirmó.
La dirigente nacional de Morena destacó además la unidad interna del partido rumbo a las elecciones de 2027 en Chihuahua y aseguró que tanto Andrea Chávez como Cruz Pérez Cuéllar son perfiles competitivos para disputar la gubernatura.
“Tenemos cuadros para ganar la encuesta interna y para ganar el estado de Chihuahua. Vamos a ir unidos y vamos a sacar a la derecha de este estado”, expresó.
Además, Andrea Chávez destacó que cualquier ingreso de tropas o agentes extranjeros al país debe ser autorizado previamente por el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Siempre que hay entradas de tropas extranjeras o salidas de tropas nacionales para capacitación o coordinación. El Senado tiene que autorizarlo previamente”, puntualizó.