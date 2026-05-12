Morena va por desafuero de Maru Campos y convoca a movilización en Chihuahua

“Lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales. México mantiene esquemas de cooperación con Estados Unidos en materia de información y estrategias, pero la operación en nuestro territorio solo corresponde a México y a sus instituciones de seguridad”, afirmó Montiel.

La dirigente morenista anunció que el próximo sábado 16 de mayo realizarán una marcha en la ciudad de Chihuahua para exigir que Campos comparezca públicamente y se inicie el proceso de juicio político.

“Nos vamos a concentrar en la glorieta de Pancho Villa y vamos a marchar hacia el centro para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio político hacia la gobernadora panista María Eugenia Campos”, declaró.

Morena acusó además que la mandataria estatal se ha negado a entregar información sobre el operativo ocurrido en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, y reprochó que tampoco acudiera a una invitación realizada en el Senado de la República para explicar los hechos.

Montiel aseguró además que el gobierno de Chihuahua mantiene una estrategia unilateral en materia de seguridad y criticó la ausencia de la mandataria en las mesas de construcción de paz encabezadas a diario por el gobierno federal.