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México

Morena va por desafuero de Maru Campos y convoca a movilización en Chihuahua

En conferencia de prensa, la dirigencia nacional de Morena acusó a la gobernadora de Chihuahua de vulnerar la soberanía nacional ante la presunta intervención de agentes extranjeros.
mar 12 mayo 2026 12:05 PM
morena chihuahua.
La dirigencia nacional de Morena anunció en Chihuahua una movilización y la solicitud de juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos por presuntas violaciones a la soberanía nacional.
 (Foto: Captura de pantalla)

La dirigencia nacional de Morena anunció este martes una movilización en Chihuahua para exigir el juicio político y desafuero de la gobernadora María Eugenia Campos, a quien se acusó de vulnerar la soberanía nacional por presuntamente permitir la intervención de agentes de Estados Unidos en tareas de seguridad en la Sierra Tarahumara.

En conferencia de prensa encabezada por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, acompañada por la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, Morena sostuvo que la mandataria estatal incumplió las leyes nacionales al permitir operaciones vinculadas con agencias estadounidenses sin autorización federal.

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“Lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales. México mantiene esquemas de cooperación con Estados Unidos en materia de información y estrategias, pero la operación en nuestro territorio solo corresponde a México y a sus instituciones de seguridad”, afirmó Montiel.

La dirigente morenista anunció que el próximo sábado 16 de mayo realizarán una marcha en la ciudad de Chihuahua para exigir que Campos comparezca públicamente y se inicie el proceso de juicio político.

“Nos vamos a concentrar en la glorieta de Pancho Villa y vamos a marchar hacia el centro para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio político hacia la gobernadora panista María Eugenia Campos”, declaró.

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Morena acusó además que la mandataria estatal se ha negado a entregar información sobre el operativo ocurrido en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, y reprochó que tampoco acudiera a una invitación realizada en el Senado de la República para explicar los hechos.

Montiel aseguró además que el gobierno de Chihuahua mantiene una estrategia unilateral en materia de seguridad y criticó la ausencia de la mandataria en las mesas de construcción de paz encabezadas a diario por el gobierno federal.

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“La gobernadora es de las que menos acuden a la mesa de construcción de paz. Ahí se coordinan las acciones entre Federación, estados y municipios. Este operativo no se planteó en ese espacio”, sostuvo.

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Durante la conferencia, el coordinador de los diputados locales de Morena, Cuauhtémoc Estrada, señaló que la estrategia de seguridad estatal fracasó y vinculó los problemas de violencia con el proyecto de la Torre Centinela.

“El tema de la inseguridad en Chihuahua está planteado mal desde el origen. Hoy somos el estado más violento del país y quieren convencernos de que era necesario violentar la Constitución para darle seguridad al estado”, agregó.

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Los dirigentes morenistas también rechazaron las acusaciones del PAN sobre una supuesta “cortina de humo” para desviar la atención del caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico.

Montiel sostuvo que Morena no encubrirá a nadie, pero insistió en que las acusaciones e3n contra de Rocha deben sustentarse con pruebas.

“Nosotros respaldamos la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se use el tema de Chihuahua para vulnerar la soberanía nacional”, afirmó.

La dirigente nacional de Morena destacó además la unidad interna del partido rumbo a las elecciones de 2027 en Chihuahua y aseguró que tanto Andrea Chávez como Cruz Pérez Cuéllar son perfiles competitivos para disputar la gubernatura.

“Tenemos cuadros para ganar la encuesta interna y para ganar el estado de Chihuahua. Vamos a ir unidos y vamos a sacar a la derecha de este estado”, expresó.

Además, Andrea Chávez destacó que cualquier ingreso de tropas o agentes extranjeros al país debe ser autorizado previamente por el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Siempre que hay entradas de tropas extranjeras o salidas de tropas nacionales para capacitación o coordinación. El Senado tiene que autorizarlo previamente”, puntualizó.

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