De dar programas sociales a candidatos para la elección 2027: los superdelegados que buscan una gubernatura

El analista político Juan Manuel Ortega considera que los “superdelegados” llevan ventaja frente a otros contendientes de la oposición, porque ellos conocen, manejan y entregan los programas sociales federales; además de que deciden quiénes serán los beneficiados.

“De alguna forma es un uso político de los programas para el bienestar (…) Utilizan su cargo (de delgados) para promocionarse”. Juan Manuel Ortega, analista político.

El experto señala que estos delegados de bienestar ya construyen su base de apoyo a través de la entrega de programas sociales, lo cual lo hace mediante eventos masivos o recorridos casa por casa; por lo que es probable que los ciudadanos voten por ellos.

Al respecto, el también profesor del Tec de Monterrey considera que es mejor que sean instituciones y no personas las que definan quiénes serán los beneficiados de los programas sociales.

“Las instituciones están integradas por diferentes personas y con ello se trata de crear un piso parejo (…) Los padrones (de programas sociales) pueden estar amañados y las instituciones reducen la posibilidad que eso exista”, declara.

Para 2026, se destinaron 987,160 millones de pesos, equivalentes a más de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para garantizar los apoyos sociales que benefician a 82% de las familias mexicanas. Solo la Pensión para Personas Adultas Mayores contempla un presupuesto de 526,508 millones de pesos.

En el camino a la candidatura

Ellas y ellos son los delegados que muestran interés en una candidatura para las elecciones 2027.

Rafael Marín Mollinedo

Entre los “superdelegados” que levantaron la mano para participar en las próximas elecciones se encuentra Rafael Marín Mollinedo, quien hace dos semanas fue nombrado delegado de Yucatán, pero ya adelantó que tiene la intención de contender por la gubernatura de Quintana Roo.

“Todo el que respira, aspira”, respondió al ser cuestionado al respecto.

Marín Mollinedo dijo que respetará los resultados de la encuesta que realice Morena para elegir al contendiente que suplirá a Mara Lezama, pero bajo su cargo promociona su imagen por la entidad sureste, ya que mantiene reuniones con diversos sectores y recorre el estado.

Cuando fue Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México estuvo en medio de investigaciones y reportes por el incrementó del huachicol fiscal durante su gestión, como la incautación de un buque que transportaba 10 millones de litros de diésel no reportados.

Iván Hernández Díaz

Delegado en Guerrero que sostuvo que analiza si buscará la candidatura a la gubernatura, la cual actualmente encabeza Evelyn Salgado.

“No he tomado ninguna decisión”, declaró al ser cuestionado si irá a la candidatura y agregó que hasta el 22 de julio determinará su participación, ya que en esa fecha comienza el registro de aspirantes que quieran ser incluidos en las encuestas para elegir al contendiente.

Hernández Díaz se ha mantenido cerca de Ariadna Montiel, actual dirigente de Morena, desde que ingresó como delegado de Bienestar. Anteriormente, se le relacionó con el grupo político de César Núñez Ramos uno de los fundadores del partido en dicha entidad y amigo de Andrés Manuel López Obrador.

El superdelegado recorre el estado repartiendo programas sociales y reuniéndose con los ciudadanos.

Rodrigo Abdalá Datigues

Es delegado en Puebla, también busca la candidatura a la alcaldía de la capital del estado, pues ha dicho que tiene la capacidad y convicción para el cargo.

Hace dos semanas, el morenista aseguró estar preparado para competir para el próximo proceso electoral; sin embargo, no especificó cuándo dejará su cargo como lo recomendó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su aspiración ha sido respaldada y hasta impulsada por el mandatario del estado, Alejandro Armenta Mier, ya que es parte de su equipo político y durante su campaña para gobernador, Abdalá Datigues fue su coordinador.

“La verdad es que estoy sobre todo muy agradecido por las oportunidades que me ha permitido vivir el movimiento, las experiencias que he logrado adquirir y me encantaría seguir escalando en la escalera de los méritos políticos y por supuesto que presidente municipal, pues es una aspiración de cualquiera que vive en Puebla”, declaró a medios locales.

Mientras se separa del cargo, el morenista participa en actividades públicas del gobernador poblano en las que se entregan programas sociales, y realiza recorridos con personal de salud para ofrecer el programa “Salud casa por casa”.

Mayra Chávez Jiménez

Ella es delegada en Chihuahua, no descartó que vaya a buscar la candidatura al gobierno del estado o de la alcaldía de Ciudad Juárez, pues dijo que sería mentira si dijera que no tiene algún tipo de aspiración.

La chihuahuense fue “destapada” por su compañero de partido y diputado federal Carlos Castillo para alcaldesa y aseveró que le ganaría al senador Juan Carlos Loera, quien igual se perfila para esta candidatura.

En diversas entrevistas con medios locales, Chávez Jiménez ha señalado que será respetuosa con los tiempos que marque Morena para el registro de los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación, que es el cargo que usa el partido para adelantarse en la contienda electoral.

Chávez Jiménez lleva más de un año recorriendo casas del estado para entregar programas sociales del gobierno federal, así como armando eventos masivos para dar las tarjetas del bienestar, los cuales encabeza, por lo que su nombre e imagen es conocida en el estado.

Ella viene de las filas del PRI, partido en el que estuvo más de 10 años y que representó como diputada local en el congreso de Chihuahua; fue hasta 2018 que se integró a la militancia de Morena y después tuvo un cargo en la Secretaría de Bienestar.

El cargo de estos personajes es importante, ya que son el único enlace directo entre el Gobierno federal y las entidades federativas para la ejecución de los programas sociales, los cuales han sido utilizados como bandera política de Morena.