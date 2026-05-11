Roberto Velasco debuta en la SRE con consulados en EU bajo la lupa, el caso Rocha y las amenazas de Trump

Velasco llegó a la titularidad de Relaciones Exteriores el 1 de abril, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Juan Ramón de la Fuente dejaría el cargo debido a problemas de salud.

Internacionalista consideraron que la llegada de Velasco era para que desde Relaciones Exteriores hiciera mancuerna con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Velasco no es un político de gran trayectoria política, pero es un funcionario capaz, con buenas tablas y sin duda un alfil de Marcelo Ebrard. Su gran ventaja puede ser hacer una buena mancuerna con él para la relación con Estados Unidos”, explicó Jacques Coste, analista político.

Sin embargo, los primeros retos para Velasco vienen desde Estados Unidos y están relacionados principalmente con la seguridad.

A Velasco le correspondió recibir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó México para reunirse con colectivos de búsqueda y autoridades para abordar el fenómeno de las desapariciones en México.

Esta mañana en la @SRE_mx, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) recibió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk (@volker_turk), a quien reiteró que México ha tenido y seguirá teniendo un diálogo permanente con todas las instancias del… pic.twitter.com/zPbkRNwGKo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 23, 2026

El 19 de abril se difundió que dos agentes del Gobierno de Estados Unidos murieron tras participar en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua. El lunes 20, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno desconocía de la participación de los estadounidenses.

Uno de los primeros encargos para Velasco fue enviar una nota diplomática a la administración de Donald Trump porque el operativo, que contó con la participación de los agentes, se realizó sin el conocimiento ni autorización del gobierno mexicano.