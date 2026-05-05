Mientras dan seguridad a Rocha Moya, autoridades aceleran investigación por agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó durante su conferencia matutina la premura con la que el Departamento de Justicia estadounidense solicitó acciones en contra de los funcionarios mexicanos, al tiempo que subrayó la necesidad de contar con pruebas sólidas.

Cabe recordar que el operativo en Chihuahua, registrado el pasado 19 de abril en una zona serrana, derivó en un accidente con saldo de cuatro personas fallecidas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses.

A partir de estos hechos, las autoridades abrieron diversas líneas de investigación que abarcan tanto la actuación de las fuerzas locales como la posible intervención de los agentes extranjeros sin los mecanismos formales de cooperación.

En este contexto, la FGR activó una serie de diligencias que incluyen citatorios, revisión de cadenas de mando y análisis de responsabilidades administrativas y penales, por lo que alrededor de 50 funcionarios ya fueron llamados a declarar.

Este caso también reactiva el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en torno a la presencia de agencias como la CIA en operativos dentro del territorio nacional.

Autoridades federales señalan que cualquier actuación extranjera debe apegarse a los acuerdos vigentes y a la autorización expresa del Estado mexicano.

Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum insistió este lunes en que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no ha dado información adicional a lo que se conoce públicamente, por ello la FGR investiga el caso para “que se revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes”.