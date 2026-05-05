Mientras dan seguridad a Rocha Moya, autoridades aceleran investigación por agentes de la CIA en Chihuahua

Sheinbuam reprochó además que en el caso de Rocha Moya se violó el principio de confidencialidad. Al respecto, la consejera jurídica presidencial, Luisa María Alcalde, expresó este lunes que los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial, porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia; de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar las pruebas.
Sin embargo, dijo, en este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas acusadas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que el gobierno federal haya tenido o tenga “indicios” de supuestos vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el crimen organizado, como acusa Estados Unidos, y aseguró que siempre hubo coordinación en materia de seguridad en el estado, sin obstrucciones.
Además, el funcionario aseguró que Rocha Moya no salió de Sinaloa, que no cuenta con fuero constitucional y que está bajo protección de escoltas de la Guardia Nacional, aunque no hay indicios de que enfrente alguna amenaza.
Es así que, mientras que en el caso Chihuahua se desplegaron ya citatorios, revisiones internas y posicionamientos en un corto plazo, la investigación sobre Rocha Moya permanece en una fase inicial de acopio de información, sin medidas cautelares anunciadas ni plazos definidos para su resolución.
En el caso Chihuahua también se involucran posibles implicaciones internacionales por la participación de los agentes extranjeros, así como la actuación de las autoridades estatales, lo que deriva en pronunciamientos inmediatos. Con Rocha Moya, las autoridades insisten en que cualquier procedimiento debe cumplir con estándares probatorios nacionales.
Ante los cuestionamientos por el actuar de las autoridades en ambos casos, la presidenta Sheinbaum expresó este lunes que se vino una campaña en los medios, en las redes, la cual –acusó– fue promovida principalmente por algunos medios que "siempre hablar mal del gobierno" y la oposición.
Maru Campos cuestiona a Rocha Moya
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, cuestionó que al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, se le defienda a "capa y espada", sin embargo es atacada por desmantelar un narcolaboratorio.
"A uno se le se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada", comentó en un evento por el aniversario de la Batalla de Puebla.
Casi de inmediato, Ariadna Montiel, la nueva presidenta de Morena, le respondió que eso no es investigado, sino la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.
"La Gobernadora (Maru Campos) miente. La investigación en #Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada. ¡Verdad, justicia y defensa de la soberanía!", escribió en redes sociales.