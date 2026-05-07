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Chihuahua colaboró con EU fuera de la Constitución, dice Sheinbaum a Maru sobre operativo

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno defienda a Rubén Rocha como lo planteó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
jue 07 mayo 2026 10:37 AM
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La presidencia de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que se ataque a la gobernadora Maru Campos por el desmantelamiento del laboratorio. (Fotos: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es falso que se ataque a la gobernadora Maru Campos por desmantelar un laboratorio clandestino de drogas, sin embargo, resaltó que el acuerdo que el Gobierno de Chihuahua realizó con Estados Unidos estuvo fuera de la Constitución.

Este jueves, en su conferencia de prensa, la presidenta fue cuestionada sobre la declaración de la gobernadora emanada del PAN, quien acusó que se habla mal de ella por desmantelar un laboratorio, pero "al otro se le defiende a capa y espada”, en referencia a Ruben Rocha, gobernador de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

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“Es falso y es notorio lo que dice. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Ahora lo que hay en Chihuahua, ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la constitución y de la ley de seguridad nacional, entonces por eso la fiscalía abre una investigación con la justicia, así de sencillo”, planteó la presidenta.

La participación de dos agentes de la Agencia de Inteligencia Criminal (CIA) en un operativo en Chihuahua para desmantelar un laboratorio de confección de drogas generó un desencuentro entre el gobierno estatal y el federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum resalta que ningún gobierno estatal puede acordar colaboración con Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero en materia de seguridad, pues esa es una facultad exclusiva del gobierno federal.

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De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución, es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, mientras que el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden, en ningún caso, “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las otencias extranjeras”.

Esta semana, la Fiscalía General de la República informó que por el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua, ya se citó a declarar a cerca de 50 personas.

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Desde Morena también hubo respuesta a las declaraciones de la gobernadora Campos. La nueva presidenta, Ariadna Montiel, resaltó que el gobierno federal ha desmantelado más de 2,000 laboratorios de drogas, pero el fondo es que Chihuahua violó la Constitución.

“Gobernador @MaruCampos_G Está mintiendo. La investigación en #Chihuahua no se trata de desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país. El verdadero problema es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Debes ser juzgado. ¡Verdad, justicia y defensa de la soberanía!”

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