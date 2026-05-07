Chihuahua colaboró con EU fuera de la Constitución, dice Sheinbaum a Maru sobre operativo

“Es falso y es notorio lo que dice. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Ahora lo que hay en Chihuahua, ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la constitución y de la ley de seguridad nacional, entonces por eso la fiscalía abre una investigación con la justicia, así de sencillo”, planteó la presidenta.

La participación de dos agentes de la Agencia de Inteligencia Criminal (CIA) en un operativo en Chihuahua para desmantelar un laboratorio de confección de drogas generó un desencuentro entre el gobierno estatal y el federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum resalta que ningún gobierno estatal puede acordar colaboración con Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero en materia de seguridad, pues esa es una facultad exclusiva del gobierno federal.

De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución, es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, mientras que el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden, en ningún caso, “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las otencias extranjeras”.

Esta semana, la Fiscalía General de la República informó que por el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua, ya se citó a declarar a cerca de 50 personas.