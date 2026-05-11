México acumula más de 70,000 cuerpos sin identificar, apunta informe de la CIDH

En el informe, la CIDH apuntó que esta situación evidencia “dificultades estructurales” para conducir procesos eficaces de identificación humana y devolver restos a las familias que llevan años buscando a sus seres queridos.

#CIDH publica informe de Desaparición de Personas en #México, donde visibiliza la crisis de las desapariciones, reconoce la lucha de las familias y colectivos buscadores, y formula 40 recomendaciones para que el Estado mexicano pueda garantizar verdad y justicia a las víctimas.… pic.twitter.com/KVMFVM00oh — CIDH - IACHR (@CIDH) May 11, 2026

Andrea Pochak comentó en conferencia de prensa que el organismo encontró un fenómeno “generalizado” e “indiscriminado” que puede afectar a cualquier persona en el país y afirmó que la dimensión de la crisis mexicana no tiene precedente regional.

“Es un fenómeno indiscriminado, porque puede afectar a cualquier persona. Hemos documentado desapariciones de niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso agentes del propio Estado”, dijo la comisionada al presentar el documento elaborado durante dos años con testimonios de víctimas, organizaciones y autoridades.

No conocemos otro país de América con una crisis de desapariciones de esta magnitud. Estamos hablando de una situación masiva, generalizada y que afecta a prácticamente todo el territorio mexicano”. Andrea Pochak, relatora de la CIDH.

La relatora recalcó que uno de los hallazgos más graves del informe es el nivel de impunidad que rodea las investigaciones y los procesos de identificación humana.

“Hay una enorme dificultad para investigar los casos, para judicializarlos y para identificar a las personas fallecidas. El nivel de impunidad es inadmisible y genera una profunda desconfianza de las familias hacia las autoridades”, afirmó.

En el informe, la CIDH sostuvo que la crisis forense no solo retrasa la identificación de restos, sino que en algunos casos provoca que personas que fueron reportadas como desaparecidas permanezcan durante años bajo resguardo estatal sin que sus familias sean notificadas.

El informe retomó casos como el de Braulio Bacilio Caballero, un adolescente cuyo cuerpo permaneció seis años en una fosa común de la Ciudad de México debido a errores administrativos en su registro.