Volker Türk concluye visita a México: “Testimonios reflejan magnitud de la tragedia de desapariciones”

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que durante su encuentro con Volker, tuvieron ''una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración''.

''El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común'', expresó.

Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi,… pic.twitter.com/q9Qv7oek43 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 23, 2026

En su viaje a México, Volker vio el coraje, percibió el dolor y notó la tristeza de los familiares de las víctimas y por playeras y fotografías, conoció a los ausentes.

“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos”, reconoció horas antes de dejar México, el país que tiene a más de 133,000 desaparecidos.

En su primera visita a México, pero la cuarta de un Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2008, Türk tuvo una agenda llena que incluyó otras reuniones, entre ellas con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, con senadores de la República, así como con fiscales, organizaciones y colectivos de atención a víctimas de violencia.

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó México. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Cada víctima de la violencia o integrante de colectivos de defensa de derechos humanos habló de la crisis de desapariciones que inició desde 1952, pero que se acentuó con la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, de la impunidad que rodea su caso, de la colusión entre autoridades y crimen.

El gran denominador en los discursos fue que “urge atender la crisis de desapariciones en México”, que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum lo niegue, dicen ellos, “sí son generalizadas y sí son sistemáticas”.

Tener de frente al funcionario y la posibilidad de ser escuchados fue una oportunidad para algunos, pero de reproche para otros, quienes no pudieron ingresar a la reunión por lo que aseguraron que se debió convocar al encuentro en el Estadio Banorte, porque víctimas de la violencia que quieren ser escuchadas, hay miles.

El Alto Comisionado visitó México tras el polémico informe del CED. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Antes de escuchar las historias de “horror” y la lentitud de la justicia se dio un minuto de silencio en memoria de Edith Guadalupe Valdés, la joven de la Ciudad de México que salió a buscar empleo, fue reportada como desaparecida y después fue encontrada sin vida.

“Búsquenlo”, “Presentación con vida”, “Justicia”, eran las exigencias de las mantas que se colocaron en el piso y enfrente de las mesas en las que el funcionario de la ONU escuchó historias de las víctimas de la crisis de violencia que vive México y que al día sigue ocasionando la desaparición de más de 90 personas al día.

La desaparición se ha convertido en “el crimen perfecto” en un país donde la justicia está rebasada porque “sin cuerpo, no hay delito”.

La llegada de Volker Türk al país generó expectativas a los colectivos de búsqueda, quienes reclaman que con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el diálogo está en pausa.

''Hemos buscado reiterativamente a Gobernación y ya ni nos contestan los teléfonos”, dijo vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) y quien estuvo en la reunión con Türk y quien desde el 19 de diciembre de 2008 busca a su hermano Dan Jeremeel.

Colectivos de familiares asistieron al encuentro con el Alto Comisionado para exponer la crisis de desapariciones que vive el país. (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro.)

La visita en Palacio Nacional

A las 09:32 horas de este miércoles, el abogado austriaco llegó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la primera mujer que gobierna México.

Ingresó a la sede del Poder Ejecutivo por la puerta de Corregidora número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Al encuentro realizado en ese edificio construido en 1522 también asistió el canciller Roberto Velasco, quien tuvo como una de sus primeras funciones al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir un comunicado para rechazar el informe del Comité de la ONU al considerarlo tendencioso.

En una conferencia de prensa, previo a dejar México, Volker anunció que durante su encuentro con Sheinbaum le ofreció asistencia técnica y le propuso un gran acuerdo para atender la crisis de desapariciones que provocan un gran sufrimiento para familias enteras.

“Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de gobierno para que pueda darse un proceso de verdad”, sugirió.