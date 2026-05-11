¿Quién es Arturo Reyes Sandoval, el director del IPN que gana casi el mismo sueldo que Sheinbaum?

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval? Biografía del director del IPN

El vínculo entre Arturo Reyes y el IPN viene de nacimiento. Es hijo de dos profesionales poletécnicos, graduados como químicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), y él decidió seguir un camino similar.

Estudió la carrera de Químico Bacteriólogo y Parasitólogo en la ENCB, donde se graduó con el promedio más alto y recibió el premio como mejor estudiante de su generación. Ahí mismo, estudió la maestría en Citopatología y el doctorado en Biomedicina Molecular.

Su excelencia académica lo llevó a realizar estancias posdoctorales en el Instituto Wistar de la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, así como una estancia posdoctoral en la Universidad de Oxford. En esta última institución, fue catedrático e investigador de tiempo completo en el Instituto Jenner, responsable de la realización de la vacuna contra COVID-19.

Su contribución en el desarrollo de la inmunización contra el SARS-Cov-2 obtuvo resultados positivos. La Queen Mary University of London (QMUL) le otorgó el grado de doctor honoris causa en Ciencias.

En México, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) Nivel II, y ha desarrollado nuevas plataformas de vacunación, en particular para prevenir infecciones por patógenos transmitidos por mosquitos como el Zika, Chikungunya y Dengue.