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México

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval, el director del IPN que gana casi el mismo sueldo que Sheinbaum?

La administración de Reyes Sandoval en el IPN se ha caracterizado por impulsar la investigación, el aumento de matrícula y el fortalecimiento con instituciones nacionales e internacionales.
lun 11 mayo 2026 01:27 PM
¿Quién es Arturo Reyes Sandoval, el director del IPN que gana casi el mismo sueldo que Sheinbaum?
Arturo Reyes Sandoval es el 28° Director General del Instituto Politécnico Nacional. Su mandato termina en 2026. (Foto: @ArturoReyesS_ / 𝕏)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) encabezará un nuevo proceso para definir quién será el próximo que tome el lugar de Arturo Reyes Sandoval, el director general de la institución. A iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizará una consulta a la comunidad universitaria para elegir los tres perfiles sucesores.

Reyes Sandoval está por concluir su segundo periodo en el Politécnico, tras casi seis años de gestión, y también forma parte de este proyecto.

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¿Quién es Arturo Reyes Sandoval? Biografía del director del IPN

El vínculo entre Arturo Reyes y el IPN viene de nacimiento. Es hijo de dos profesionales poletécnicos, graduados como químicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), y él decidió seguir un camino similar.

Estudió la carrera de Químico Bacteriólogo y Parasitólogo en la ENCB, donde se graduó con el promedio más alto y recibió el premio como mejor estudiante de su generación. Ahí mismo, estudió la maestría en Citopatología y el doctorado en Biomedicina Molecular.

Su excelencia académica lo llevó a realizar estancias posdoctorales en el Instituto Wistar de la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, así como una estancia posdoctoral en la Universidad de Oxford. En esta última institución, fue catedrático e investigador de tiempo completo en el Instituto Jenner, responsable de la realización de la vacuna contra COVID-19.

Su contribución en el desarrollo de la inmunización contra el SARS-Cov-2 obtuvo resultados positivos. La Queen Mary University of London (QMUL) le otorgó el grado de doctor honoris causa en Ciencias.

En México, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) Nivel II, y ha desarrollado nuevas plataformas de vacunación, en particular para prevenir infecciones por patógenos transmitidos por mosquitos como el Zika, Chikungunya y Dengue.

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De acuerdo con el IPN, Arturo Reyes participa activamente como parte del Comité de Evaluadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) y es representante único de la comunidad científica del Consejo Consultivo de Publicidad de Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

También forma parte de la junta de Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y del Consejo Directivo de Fundación IMSS, y Presidente Ejecutivo del Consejo Económico Social y Ambiental (CESA) de la Ciudad de México 2023-2026.

¿Desde cuándo es director del IPN?

Arturo Reyes Sandoval fue nombrado como director general del Politécnico en diciembre de 2020, por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a Mario Alberto Rodríguez Casas.

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Al terminar su periodo en 2023, fue ratificado nuevamente para estar al frente tres años más, hasta 2026.

Su gestión se ha caracterizado por la expansión académica, vinculación con la industria, la internacionalización y el fortalecimiento institucional. Entre las acciones relevantes de su administración destacan:

  • Creación del Comité para la Internacionalización del IPN y promover convenios con universidades y organismos internacionales.
  • Fortalecimiento de programas de movilidad académica internacional, así como ampliación de vínculos con universidades de Europa, Asia y América Latina.
  • Impulso de proyectos de colaboración con Alemania y China, especialmente en la educación dual e industria automotriz.
  • Rediseño y actualización de programas de educación media superior y superior.
  • Expansión del IPN en los estados de México.
  • Vinculación con la industria y el gobierno, como con la Cámara de Diputados y Canacintra, así como empresas francesas y alemanas del sector aeronáutico y automotriz.
  • Reforzamiento de la divulgación, proyectos de innovación tecnológica.
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Sin embargo, también hubo una disputa entre la Fundación Politécnico y la creación del patronato Corazón Guinda y Blanco, e irregularidades de con el uso de los recursos.

¿Cuánto gana como director del IPN?

De acuerdo con datos de Transparencia, durante el periodo de abril a junio de 2025, Arturo Reyes recibió un sueldo mensual bruto de 185,519 pesos. Sin impuestos, o neto, fueron 132,492 pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante el mismo periodo, obtuvo un sueldo mensual neto de 133,916 pesos. Una diferencia de apenas 1,424 pesos.

Sin embargo, en ingresos adicionales, recibió otros conceptos como:

Percepciones ordinarias - 14,525 pesos mensuales.
Prima vacacional - 3,511.41 pesos, tres veces al año.
Prima vacacional - 2,199.91 pesos, tres veces al año.

¿Cómo se elegirá al nuevo director del IPN?

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, organizará una consulta entre la comunidad universitaria para definir a los tres perfiles que puedan ser el sucesor del cargo.

“Vamos a hacer una consulta en el ‘Poli’ para la próxima dirección del ‘Poli’. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna”, informó la semana pasada.

Según el artículo 12 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, la presidenta de la República es la encargada de nombrar al director de la institución para un periodo de tres años y puede ser ratificado por un solo período adicional.

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IPN Claudia Sheinbaum

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