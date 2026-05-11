¿Quién es Arturo Reyes Sandoval, el director del IPN que gana casi el mismo sueldo que Sheinbaum?

Al terminar su periodo en 2023, fue ratificado nuevamente para estar al frente tres años más, hasta 2026.
Su gestión se ha caracterizado por la expansión académica, vinculación con la industria, la internacionalización y el fortalecimiento institucional. Entre las acciones relevantes de su administración destacan:
- Creación del Comité para la Internacionalización del IPN y promover convenios con universidades y organismos internacionales.
- Fortalecimiento de programas de movilidad académica internacional, así como ampliación de vínculos con universidades de Europa, Asia y América Latina.
- Impulso de proyectos de colaboración con Alemania y China, especialmente en la educación dual e industria automotriz.
- Rediseño y actualización de programas de educación media superior y superior.
- Expansión del IPN en los estados de México.
- Vinculación con la industria y el gobierno, como con la Cámara de Diputados y Canacintra, así como empresas francesas y alemanas del sector aeronáutico y automotriz.
- Reforzamiento de la divulgación, proyectos de innovación tecnológica.
Sin embargo, también hubo una disputa entre la Fundación Politécnico y la creación del patronato Corazón Guinda y Blanco, e irregularidades de con el uso de los recursos.
¿Cuánto gana como director del IPN?
De acuerdo con datos de Transparencia, durante el periodo de abril a junio de 2025, Arturo Reyes recibió un sueldo mensual bruto de 185,519 pesos. Sin impuestos, o neto, fueron 132,492 pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante el mismo periodo, obtuvo un sueldo mensual neto de 133,916 pesos. Una diferencia de apenas 1,424 pesos.
Sin embargo, en ingresos adicionales, recibió otros conceptos como:
Percepciones ordinarias - 14,525 pesos mensuales.
Prima vacacional - 3,511.41 pesos, tres veces al año.
Prima vacacional - 2,199.91 pesos, tres veces al año.