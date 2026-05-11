¿Hay clases el 15 de mayo?

Tanto con el documento anterior como el que se ajustó, el viernes 15 de mayo no hay clases en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, que corresponden al nivel básico en el país, debido a la celebración del Día del Maestro.

También tiene un origen religioso. El 15 de mayo el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de La Salle como el patrono universal de todos los educadores, debido a que este teólogo y pedagogo, se dedicó toda su vida a preparar a maestros que enseñaran a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación.

¿Cuánto ganan los maestros?

La Secretaría de Economía (SE) recuerda que la edad promedio de los profesores de educación nivel básico es de 41.4 años quienes trabajan alrededor de 27.3 horas a la semana.

De acuerdo con datos de la dependencia, al primer trimestre de 2025, el sueldo promedio fue de 7 mil pesos al mes. En ese entonces se tenían 1.34 millones de profesionales en el país; 28% hombres con un salario promedio de 8,000 pesos al mes y, 72% mujeres con salario promedio de 6,000 pesos mensuales.

