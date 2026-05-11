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México

¿Es día feriado el 15 de mayo?

Los estudiantes y padres de familia están a la expectativa sobre si habrá clases el viernes 15 de mayo; esto es lo que dice el calendario oficial de la SEP.
lun 11 mayo 2026 09:47 AM
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Los maestros y maestras del país festejan su día el 15 de mayo desde 1918. Estos son algunos datos de estos profesionistas que se dedican a la enseñanza. (Foto: iStock )

Durante mayo hay diversos festejos que derivan en la suspensión de clases. El 15 de mayo es el Día del Maestro, por lo que surge la duda si habrá actividades en las escuelas del país; esto es lo que detalla el calendario actual de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El documento está en medio de la polémica por la sugerencia de que el ciclo escolar 2025-2026 termine el 5 de junio, lo que deriva en más de 40 días de vacaciones y que desató una serie de críticas por parte de organizaciones.

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¿Hay clases el 15 de mayo?

Tanto con el documento anterior como el que se ajustó, el viernes 15 de mayo no hay clases en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, que corresponden al nivel básico en el país, debido a la celebración del Día del Maestro.

También tiene un origen religioso. El 15 de mayo el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de La Salle como el patrono universal de todos los educadores, debido a que este teólogo y pedagogo, se dedicó toda su vida a preparar a maestros que enseñaran a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación.

¿Cuánto ganan los maestros?

La Secretaría de Economía (SE) recuerda que la edad promedio de los profesores de educación nivel básico es de 41.4 años quienes trabajan alrededor de 27.3 horas a la semana.

De acuerdo con datos de la dependencia, al primer trimestre de 2025, el sueldo promedio fue de 7 mil pesos al mes. En ese entonces se tenían 1.34 millones de profesionales en el país; 28% hombres con un salario promedio de 8,000 pesos al mes y, 72% mujeres con salario promedio de 6,000 pesos mensuales.

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Los mejores salarios mensuales en promedio que recibieron Profesores de Nivel Básico fueron en las siguientes entidades:

Baja California Sur(12,000 pesos)

Campeche (12.,000 pesos)

Nayarit (11,600 pesos)

El Estado de México es la entidad en donde hay mayor fuerza laboral con 192 mil docentes, Veracruz, con 93,000 y Jalisco 86.400 maestros.

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Actualmente, hay una polémica derivada de posibles cambios en el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 que sugiere adelantar el fin de clases al 5 de junio por el Mundial de Futbol y la ola de calor, lo que desató una serie de críticas por parte de organismos como el IMCO, Asociación Nacional de Padres de Familia, padres de familia y usuarios de redes sociales.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó en la Mañanera del Pueblo del 11 de mayo que se revisará este tema y se llegará a un acuerdo de manera consensuada con las autoridades estatales.

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hsbc, SEP, Regreso a clases puente-puentes-dias-festivos-vacaciones

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