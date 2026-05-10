Madres buscadoras marchan en México: “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”

En Ciudad de México, una de las sedes del Mundial de Fútbol, la marcha comenzó en el Monumento a la Madre, sobre Paseo de la Reforma, y avanzó hacia el Ángel de la Independencia.

“¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, dijeron al unísono las madres buscadoras, quienes reclamaron que, mientras se tiene como prioridad la realización del Mundial, las fiscalías y autoridades de diferentes estados, así como del gobierno federal, no han realizado acciones de búsqueda y localización suficientes para hallar a sus seres queridos.

Cientos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas participaron en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional en el marco del Día de las Madres en la Ciudad de México. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

Las manifestantes exigieron ser recibidas y escuchadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia.

Mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, también sede mundialista, madres que forman parte del Colectivo Luz de Esperanza encabezaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno para demandar apoyo para la investigación y búsqueda de sus hijos e hijas.

Madres lanzaron consignas frente al Palacio de Gobierno de Guadajalara, Jalisco, exigiendo la localización de sus hijos e hijas. (Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com)

En el centro de Cuernavaca, Morelos, las madres tomaron las calles para demandar atención y respuestas para los casos de desaparición. “No permitas que el ruido del estadio opaque el silencio de la impunidad”, fue uno de los mensajes mostrados en pancartas.