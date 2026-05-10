“¿Por qué lo buscamos? ¡Porque los amamos!” y “¡10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”, gritaron miles de madres y familias, que se manifestaron para exigir la localización de sus hijas e hijos desaparecidos en México.
Madres buscadoras marchan en México: “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”
En Ciudad de México, una de las sedes del Mundial de Fútbol, la marcha comenzó en el Monumento a la Madre, sobre Paseo de la Reforma, y avanzó hacia el Ángel de la Independencia.
“¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, dijeron al unísono las madres buscadoras, quienes reclamaron que, mientras se tiene como prioridad la realización del Mundial, las fiscalías y autoridades de diferentes estados, así como del gobierno federal, no han realizado acciones de búsqueda y localización suficientes para hallar a sus seres queridos.
Las manifestantes exigieron ser recibidas y escuchadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia.
Mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, también sede mundialista, madres que forman parte del Colectivo Luz de Esperanza encabezaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno para demandar apoyo para la investigación y búsqueda de sus hijos e hijas.
En el centro de Cuernavaca, Morelos, las madres tomaron las calles para demandar atención y respuestas para los casos de desaparición. “No permitas que el ruido del estadio opaque el silencio de la impunidad”, fue uno de los mensajes mostrados en pancartas.
En México se tienen registradas 133,912 personas desaparecidas y no localizadas desde 1952, sin embargo más de la mitad -71,369 personas- desaparecieron desde diciembre de 2018, cuando el partido en el gobierno, Morena, identifica el inicio de la ‘Cuarta Transformación’ con el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, se han reportado 19,009 personas como desaparecidas y no localizadas.
Un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió investigar y erradicar el crimen de desaparición en México; aunque la presidenta Sheinbaum cuestionó el informe de especialistas, después afirmó que su gobierno está abierto a la cooperación con el organismo internacional.