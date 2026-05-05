México enfrenta riesgos por falta de legislación en torno a infraestructura crítica, dice Observatorio

Su importancia radica en que, es que si este tipo de infraestructura falla, la población podría padecer falta de acceso a energía, electricidad, agua o incluso insumos esenciales para la vida, indica el estudio, elaborado por el investigador Mario Eduardo Maldonado.

La infraestructura crítica, detalla, es aquella de la que depende la cotidianeidad de millones de personas y cuya afectación puede, en no pocos casos, comprometer incluso la vida misma.

“Se trata de infraestructuras que hacen posible el transporte, los servicios bancarios y financieros, la atención de la salud, la educación, el abasto alimentario, la interconexión digital, el funcionamiento de la economía, el orden público e incluso la seguridad nacional, lo que en otras naciones está previsto y regulado”.

En el análisis ''Infraestructuras críticas, relevancia, riesgos y regulación internacional'', el Observatorio hace una revisión de cómo se regula en otras nacionales, para concluir esa omisión en el caso mexicano.

En nuestro país “la regulación de las infraestructuras críticas no se encuentra concentrada en un ordenamiento único en el que pueda articularse su identificación, catalogación y protección”.

Y dado que la continuidad de esos servicios debe garantizarse desde la ley, el Observatorio reconoció que la forma de abordar esos temas en nuestro país es a través de legislación, pero está disgregada.

Esa situación se mantiene pese a que, como señala el estudio, el gobierno mismo reconoce que nuestro país es “uno de los más atacados en América Latina recordando diversos incidentes ocurridos en sectores públicos, financieros, industriales y educativos".

Por eso, el hecho de que existan esas disposiciones dispersas en materias de seguridad nacional, protección civil, ciberseguridad, regulación sectorial y gestión administrativa es lo que propiciaría que no haya garantía de que los servidos que proporcionan estén garantizados.