"No teníamos ningún indicio", dice Harfuch sobre presuntos vínculos de Rocha con el Cártel de Sinaloa

El jueves pasado, el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos señaló a Rubén Rocha y a otros nueve políticos mexicanos de presuntos vínculos con el narcotráfico .

Al mandatario estatal lo acusó de dar protección a "Los Chapitos", una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Rocha Moya ha permitido a los líderes de 'Los Chapitos' colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con 'Los Chapitos' en la administración de Rocha Moya han protegido a 'Los Chapitos' y sus operaciones de tráfico de drogas”, dice parte de la acusación de Estados Unidos.

Este lunes, integrantes del gabinete de seguridad federal, junto con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar el reforzamiento en materia de seguridad en la entidad, así como lo que se ha logrado en el combate a la violencia.

Rocha no tiene fuero

Luego de pedir licencia para separarse del cargo como gobernador, el cual asumió en noviembre de 2021, Rubén Rocha ya no tiene fuero.

El secretario de Seguridad Pública indicó que el gobernador no goza de la inmunidad constitucional, aunque dijo que será la Fiscalía General de la República la que lo confirme.

"El gobernador, al dejar el cargo, pues no tiene fuero, hasta donde tengo entendido, pero preferiría que lo especificara la Fiscalía General", comentó.