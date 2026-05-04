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México

"No teníamos ningún indicio", dice Harfuch sobre presuntos vínculos de Rocha con el Cártel de Sinaloa

Desde Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguró que nunca hubo obstrucción a los operativos de seguridad en la entidad por parte de alguna autoridad estatal.
lun 04 mayo 2026 11:55 AM
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha, se encuentra en Sinaloa. (Foto: Carl de Souza/AFP)

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que "nunca" hubo algún indicio de que Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, tuviera algún vínculo con el narcotráfico.

"Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. Llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las acciones que les presentamos", afirmó.

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El jueves pasado, el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos señaló a Rubén Rocha y a otros nueve políticos mexicanos de presuntos vínculos con el narcotráfico .

Al mandatario estatal lo acusó de dar protección a "Los Chapitos", una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Rocha Moya ha permitido a los líderes de 'Los Chapitos' colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con 'Los Chapitos' en la administración de Rocha Moya han protegido a 'Los Chapitos' y sus operaciones de tráfico de drogas”, dice parte de la acusación de Estados Unidos.

Este lunes, integrantes del gabinete de seguridad federal, junto con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar el reforzamiento en materia de seguridad en la entidad, así como lo que se ha logrado en el combate a la violencia.

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Rocha no tiene fuero

Luego de pedir licencia para separarse del cargo como gobernador, el cual asumió en noviembre de 2021, Rubén Rocha ya no tiene fuero.

El secretario de Seguridad Pública indicó que el gobernador no goza de la inmunidad constitucional, aunque dijo que será la Fiscalía General de la República la que lo confirme.

"El gobernador, al dejar el cargo, pues no tiene fuero, hasta donde tengo entendido, pero preferiría que lo especificara la Fiscalía General", comentó.

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Sobre el paradero del gobernador, Harfuch informó que se mantiene en México e incluso goza de protección por parte de la Guardia Nacional, aunque aclaró que no tienen indicios de que pueda ser atacado. "Tengo entendido que está aquí en Sinaloa", dijo.

Aclaró que Rocha no fue quien pidió la protección, si no fue una decisión que se tomó como parte del gabinete de seguridad al considerar que el gobernador con licencia estaría en una entidad con hechos violentos.

"La seguridad del Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios, algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos", indicó.

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