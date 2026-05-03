Morena sobre licencia a Rocha Moya: la justicia no es selectiva y nadie está por encima de la ley

A días de que Rubén Rocha Moya fuera acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, Morena destacó que en el partido no hay “amiguismo”. Resaltó que la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa es una prueba de ese principio, pues se busca que el caso sea investigado sin interferencias externas.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Morena expresó su respaldo a la decisión de Rocha Moya de solicitar la licencia. Afirmó que el objetivo es permitir que "las instituciones soberanas resuelvan sin injerencias", además de que este paso demuestra su compromiso con la justicia y la legalidad y deja claro que no existe impunidad ni favoritismos en su estructura.