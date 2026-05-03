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México

Morena sobre licencia a Rocha Moya: la justicia no es selectiva y nadie está por encima de la ley

En medio de la controversia, este domingo se realiza el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en donde se espera que se elija al nuevo dirigente del partido tras la salida de Luisa María Alcalde.
dom 03 mayo 2026 11:14 AM
rocha moya morena
Este sábado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa le concedió la licencia a Rubén Rocha Moya y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. ( @PartidoMorenaMx /Cuartoscuro)

A días de que Rubén Rocha Moya fuera acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, Morena destacó que en el partido no hay “amiguismo”. Resaltó que la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa es una prueba de ese principio, pues se busca que el caso sea investigado sin interferencias externas.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Morena expresó su respaldo a la decisión de Rocha Moya de solicitar la licencia. Afirmó que el objetivo es permitir que "las instituciones soberanas resuelvan sin injerencias", además de que este paso demuestra su compromiso con la justicia y la legalidad y deja claro que no existe impunidad ni favoritismos en su estructura.

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"En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia", indicó el partido en su publicación.

La postura de Morena se enmarca en un momento de tensión política. Las acusaciones de presuntos nexos entre Rocha Moya y otros políticos con el Cártel de Sinaloa ha generado una crisis dentro del partido.

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Morena enfatizó que la solicitud de licencia no debe considerarse una evasión de responsabilidades; explicó que la decisión del gobernador busca dar paso a una investigación sin presiones ni obstáculos.

Este domingo, en medio de la controversia, se realiza el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el World Trade Center. En dicho evento se discutirá, entre otros temas, la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia nacional , luego de la salida de Luisa María Alcalde. Hasta el momento Montiel no ha realizado ninguna declaración respecto al caso de Rocha Moya.

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El viernes pasado, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el gobernador pidió al Congreso licencia al cargo.

Este sábado 2 de mayo, el Congreso del estado le concedió la licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina .

Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó por su parte que ya investiga a Rocha Moya y a los otros políticos.

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