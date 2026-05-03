Morena sobre licencia a Rocha Moya: la justicia no es selectiva y nadie está por encima de la ley

"En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia", indicó el partido en su publicación.

La postura de Morena se enmarca en un momento de tensión política. Las acusaciones de presuntos nexos entre Rocha Moya y otros políticos con el Cártel de Sinaloa ha generado una crisis dentro del partido.

¡En Morena no hay amiguismos ni impunidad!



Reafirmamos que nuestro compromiso es con la justicia y la transparencia. Se permite que la ley actúe para que la verdad prevalezca. pic.twitter.com/p9oE1cuQdn — Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026

Morena enfatizó que la solicitud de licencia no debe considerarse una evasión de responsabilidades; explicó que la decisión del gobernador busca dar paso a una investigación sin presiones ni obstáculos.

Este domingo, en medio de la controversia, se realiza el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el World Trade Center. En dicho evento se discutirá, entre otros temas, la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia nacional , luego de la salida de Luisa María Alcalde. Hasta el momento Montiel no ha realizado ninguna declaración respecto al caso de Rocha Moya.