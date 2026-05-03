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México

“Candidatos deben tener trayectoria impecable”, advierte Montiel al asumir presidencia de Morena

Tras la salida de Luisa María Alcalde, más de 1,800 congresistas de Morena eligieron este domingo por mayoría a Ariadna Montiel Reyes, exsecretaria del Bienestar, como la nueva presidenta del partido.
dom 03 mayo 2026 04:00 PM
ariadna montiel
Ariadna Montiel durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Luego de las recientes acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve políticos más por presunto narcotráfico, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que quienes busquen ser candidatos en las elecciones de 2027 deberán tener una “trayectoria impecable”.

"Un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027: deben tener una trayectoria impecable", advirtió en su primer mensaje como presidenta.

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“En Morena los corruptos no tienen cabida”, agregó, mientras que, las más de 1,800 personas que asistieron al VIII Congreso Nacional Extraordinario y que la avalaron por mayoría para tomar las riendas del partido, respondieron con aplausos y gritos de “¡presidenta, presidenta!”.

Montiel aseguró que bajo su liderazgo no se tolerará la corrupción y afirmó que, si se tiene certeza de que algún contendiente ha incurrido en un acto de corrupción, se le retirará de la contienda.

“La definición (de las candidaturas) es a través de las encuestas. No es la búsqueda de la fama, del poder por el poder. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, dijo.

Reiteró que durante su dirigencia no se tolerará la corrupción en ningún gobierno morenista y exigió que, si alguien detecta estos actos en la administración pública, se debe hacer “a un lado”.

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“Es momento de hacer examen de conciencia y, si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. Recordemos de dónde venimos. Los recursos del pueblo son del pueblo”, declaró.

En medio de gritos de “¡Rocha, Rocha!” de no más de 10 personas, la presidenta de Morena solo aludió el tema al señalar que su partido está al lado de la “justicia y la honestidad”, pero rechazaba “la hipocresía” de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a “la injerencia” de otros países.

Durante el Congreso, Óscar del Cueto García también tomó protesta como secretario de Finanzas de Morena. Del Cueto, quien fue titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional en Bienestar junto a Ariadna Montiel, asumió el cargo con el respaldo del partido.

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Morena respalda licencia a Rocha Moya

A días de que Rubén Rocha Moya fuera acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, esta mañana –horas antes del Congreso– Morena destacó que en el partido no hay “amiguismo” y resaltó que la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa es una prueba de ese principio, pues se busca que el caso sea investigado sin interferencias externas.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el partido expresó su respaldo a la decisión de Rocha Moya de solicitar la licencia. Afirmó que el objetivo es permitir que "las instituciones soberanas resuelvan sin injerencias", además de que este paso demuestra su compromiso con la justicia y la legalidad y deja claro que no existe impunidad ni favoritismos en su estructura.

Durazo llama a la unidad

En este contexto, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, pidió unidad y exigió “cuidar” al partido.

“Hay voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto; vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste. Frente a ello, hay que cuidar a Morena. No luchamos tantos años para abrirle de nuevo la puerta a quienes hicieron del gobierno un negocio, de la política un privilegio y del pueblo un tapete”, señaló.

Durazo destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del partido y aseguró que entre ellos no caben los adversarios.

“Esos (los adversarios) están afuera, están en quienes alzan su dedo flamígero y acusan sin pruebas; están en los analistas que presentan cualquier incidente del gobierno como una crisis apocalíptica; están en quienes intentan debilitarnos denostando a nuestro movimiento”, señaló.

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Acompañado de 1,830 consejeros de Morena, entre ellos gobernadores y legisladores, Alfonso Durazo pidió a los miembros del Congreso “cerrar filas” en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que el mundo vive un momento de tensiones, presiones e intentos de potencias de imponer su “voluntad sobre pueblos libres”.

Entre gritos de “¡No estás sola, presidenta!”, comentó que la mandataria federal tiene que encabezar el país en medio de un escenario internacional “confuso y desafiante”, pero ha respondido con firmeza.

“Frente a presiones externas, mayor unidad. Frente a las voces que quieren sembrar dudas, mejor organización. Y frente a cualquier intento de división, mayor unidad”, agregó.

Licencia a Rocha Moya

El viernes pasado, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el gobernador pidió al Congreso licencia al cargo.

Este sábado 2 de mayo, el Congreso del estado le concedió la licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina .

Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó por su parte que ya investiga a Rocha Moya y a los otros políticos.

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Morena Va por México Claudia Sheinbaum

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