“Candidatos deben tener trayectoria impecable”, advierte Montiel al asumir presidencia de Morena

Morena respalda licencia a Rocha Moya
A días de que Rubén Rocha Moya fuera acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, esta mañana –horas antes del Congreso– Morena destacó que en el partido no hay “amiguismo” y resaltó que la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa es una prueba de ese principio, pues se busca que el caso sea investigado sin interferencias externas.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el partido expresó su respaldo a la decisión de Rocha Moya de solicitar la licencia. Afirmó que el objetivo es permitir que "las instituciones soberanas resuelvan sin injerencias", además de que este paso demuestra su compromiso con la justicia y la legalidad y deja claro que no existe impunidad ni favoritismos en su estructura.
Durazo llama a la unidad
En este contexto, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, pidió unidad y exigió “cuidar” al partido.
“Hay voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto; vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste. Frente a ello, hay que cuidar a Morena. No luchamos tantos años para abrirle de nuevo la puerta a quienes hicieron del gobierno un negocio, de la política un privilegio y del pueblo un tapete”, señaló.
Durazo destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del partido y aseguró que entre ellos no caben los adversarios.
“Esos (los adversarios) están afuera, están en quienes alzan su dedo flamígero y acusan sin pruebas; están en los analistas que presentan cualquier incidente del gobierno como una crisis apocalíptica; están en quienes intentan debilitarnos denostando a nuestro movimiento”, señaló.
Acompañado de 1,830 consejeros de Morena, entre ellos gobernadores y legisladores, Alfonso Durazo pidió a los miembros del Congreso “cerrar filas” en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que el mundo vive un momento de tensiones, presiones e intentos de potencias de imponer su “voluntad sobre pueblos libres”.
Entre gritos de “¡No estás sola, presidenta!”, comentó que la mandataria federal tiene que encabezar el país en medio de un escenario internacional “confuso y desafiante”, pero ha respondido con firmeza.
“Frente a presiones externas, mayor unidad. Frente a las voces que quieren sembrar dudas, mejor organización. Y frente a cualquier intento de división, mayor unidad”, agregó.
Licencia a Rocha Moya
El viernes pasado, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el gobernador pidió al Congreso licencia al cargo.
Este sábado 2 de mayo, el Congreso del estado le concedió la licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina .
Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó por su parte que ya investiga a Rocha Moya y a los otros políticos.