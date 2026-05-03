“Candidatos deben tener trayectoria impecable”, advierte Montiel al asumir presidencia de Morena

“En Morena los corruptos no tienen cabida”, agregó, mientras que, las más de 1,800 personas que asistieron al VIII Congreso Nacional Extraordinario y que la avalaron por mayoría para tomar las riendas del partido, respondieron con aplausos y gritos de “¡presidenta, presidenta!”.

Montiel aseguró que bajo su liderazgo no se tolerará la corrupción y afirmó que, si se tiene certeza de que algún contendiente ha incurrido en un acto de corrupción, se le retirará de la contienda.

“La definición (de las candidaturas) es a través de las encuestas. No es la búsqueda de la fama, del poder por el poder. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, dijo.

Reiteró que durante su dirigencia no se tolerará la corrupción en ningún gobierno morenista y exigió que, si alguien detecta estos actos en la administración pública, se debe hacer “a un lado”.

“Es momento de hacer examen de conciencia y, si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. Recordemos de dónde venimos. Los recursos del pueblo son del pueblo”, declaró.

En medio de gritos de “¡Rocha, Rocha!” de no más de 10 personas, la presidenta de Morena solo aludió el tema al señalar que su partido está al lado de la “justicia y la honestidad”, pero rechazaba “la hipocresía” de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a “la injerencia” de otros países.

Durante el Congreso, Óscar del Cueto García también tomó protesta como secretario de Finanzas de Morena. Del Cueto, quien fue titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional en Bienestar junto a Ariadna Montiel, asumió el cargo con el respaldo del partido.