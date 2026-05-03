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México

Morena elige a Ariadna Montiel como la nueva presidenta del partido

Ariadna Montiel asume la presidencia de Morena a partir de este domingo 3 de mayo, rumbo a los comicios de 2027, cuando se renueven la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 2,000 cargos locales.
dom 03 mayo 2026 12:39 PM
ariadna montiel
Imagen ilustriva. Ariadna Montiel, exsecretaria del Bienestar, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Tras la salida de Luisa María Alcalde, Morena eligió a Ariadna Montiel Reyes como la nueva presidenta del partido. Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, que se realizó este domingo en el World Trade Center Ciudad de México (WTC), los 1,828 congresistas nacionales que asistieron votaron a favor de que la exsecretaría del Bienestar tome las riendas del partido y de que Óscar del Cueto asuma la secretaría de Finanzas.

La llegada de Montiel a la dirigencia de Morena se da mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta unos de los momentos más tensos en su relación con Estados Unidos, pues la administración de Donald Trump acusó a Rubén Rocha Moya, exgobernador morenista de Sinaloa, y a nueve políticos más de presuntos vínculos con el narcotráfico.

El partido se mantuvo hermético sobre este tema, hasta que la mañana de este domingo publicaron un mensaje en redes sociales para respaldar la licencia que el Congreso de Sinaloa otorgó al mandatario estatal, pues aseveró que en el partido no hay “amiguismo”.

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"En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia", indicó el partido en su publicación.

En este contexto, Montiel asume la presidencia y en su primer mensaje afirmó que no tolerará la corrupción en el partido, incluso dijo que es momento de hacer una examen de conciencia: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena”.

Además, lanzó una advertencia a quienes buscan una candidatura rumbo a las elecciones de 2027: “Deben tener una trayectoria impecable”. En este sentido, adelantó que los coordinadores de la “cuarta transformación” serán elegidos mediante el voto del pueblo.

"Agradezco profundamente esta oportunidad de servir al movimiento de transformación que hemos construido. Este es un momento histórico que debemos demostrar de lo que estamos hechos. (...) Asumo esta responsabilidad con plena conciencia que aquí lo que importa son las causas que defendemos, que lo que realmente importa es el bienestar del partido y que Morena nació en una política de defensa del pueblo", comentó.

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Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, destacó que la nueva dirigencia fue designada de manera unánime.

Al Congreso Nacional de Morena asistieron personajes como Adán Augusto López, el secretario de Educación Mario Delgado, y los gobernadores Mara Lezama, Margarita González Saravia y Américo Villarreal.

Asimismo, estuvieron presentes Citlalli Hernández, quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, y Andy López Beltrán, secretario de Organización.

La ceremonia inició con un mensaje de Durazo, quien hizo un llamado a la unidad rumbo al proceso electoral de 2027.

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Ariadna Montiel asume el desafío más complejo de su trayectoria: tomar el control de Morena de cara al proceso electoral de 2027, decisivo para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidar el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La militante de la causa lopezobradorista comenzó su carrera política en el hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1999, en donde tuvo como mentor a René Bejarano, quien como coordinador de los diputados locales perredistas protagonizó en 2004 el episodio de los "videoescándalos", tras verse recibendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada.

Desde la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) en el PRD, Montiel, con 28 años, comenzó a adquirir experiencia en la operación territorial y en la conformación de alianzas políticas. Fue titular de las secretarías de Finanzas y de Relaciones Políticas y Alianzas del PRD en el entonces, Distrito Federal.

Antes de tener un cargo público, Montiel participó en el movimiento estudiantil en la UNAM. En 2006 fue electa como senadora suplente de María Rojo y poco después fue nombrada por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como titular de la dirección de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

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