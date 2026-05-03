Morena elige a Ariadna Montiel como la nueva presidenta del partido

Tras la salida de Luisa María Alcalde, Morena eligió a Ariadna Montiel Reyes como la nueva presidenta del partido. Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, que se realizó este domingo en el World Trade Center Ciudad de México (WTC), los 1,828 congresistas nacionales que asistieron votaron a favor de que la exsecretaría del Bienestar tome las riendas del partido y de que Óscar del Cueto asuma la secretaría de Finanzas.
La llegada de Montiel a la dirigencia de Morena se da mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta unos de los momentos más tensos en su relación con Estados Unidos, pues la administración de Donald Trump acusó a Rubén Rocha Moya, exgobernador morenista de Sinaloa, y a nueve políticos más de presuntos vínculos con el narcotráfico.
El partido se mantuvo hermético sobre este tema, hasta que la mañana de este domingo publicaron un mensaje en redes sociales para respaldar la licencia que el Congreso de Sinaloa otorgó al mandatario estatal, pues aseveró que en el partido no hay “amiguismo”.