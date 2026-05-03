Morena elige a Ariadna Montiel como la nueva presidenta del partido

"En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia", indicó el partido en su publicación.

En este contexto, Montiel asume la presidencia y en su primer mensaje afirmó que no tolerará la corrupción en el partido, incluso dijo que es momento de hacer una examen de conciencia: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena”.

Además, lanzó una advertencia a quienes buscan una candidatura rumbo a las elecciones de 2027: “Deben tener una trayectoria impecable”. En este sentido, adelantó que los coordinadores de la “cuarta transformación” serán elegidos mediante el voto del pueblo.

"Agradezco profundamente esta oportunidad de servir al movimiento de transformación que hemos construido. Este es un momento histórico que debemos demostrar de lo que estamos hechos. (...) Asumo esta responsabilidad con plena conciencia que aquí lo que importa son las causas que defendemos, que lo que realmente importa es el bienestar del partido y que Morena nació en una política de defensa del pueblo", comentó.

Con alegría y el respaldo total de nuestra militancia, recibimos a @A_MontielR como la nueva Presidenta del CEN de Morena. Una mujer de territorio, con principios firmes y un compromiso absoluto con el bienestar del pueblo.



Bajo su liderazgo, la Transformación seguirá en cada… pic.twitter.com/IU8RKlw8ck — Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, destacó que la nueva dirigencia fue designada de manera unánime.

Al Congreso Nacional de Morena asistieron personajes como Adán Augusto López, el secretario de Educación Mario Delgado, y los gobernadores Mara Lezama, Margarita González Saravia y Américo Villarreal.

Asimismo, estuvieron presentes Citlalli Hernández, quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, y Andy López Beltrán, secretario de Organización.

La ceremonia inició con un mensaje de Durazo, quien hizo un llamado a la unidad rumbo al proceso electoral de 2027.