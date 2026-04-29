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México

¿Quién es Ariadna Montiel Reyes? La exgestionadora de las Pensiones del Bienestar

Ariadna Montiel Reyes deja la Secretaría del Bienestar y su nombre suena para reemplazar a Luisa María Alcalde en la dirigencia de Morena.
mié 29 abril 2026 10:50 AM
¿Quién es Ariadna Montiel Reyes, la exgestionadora de las Pensiones del Bienestar que podría liderar Morena?
Ariadna Montiel Reyes encabezó por diversos años las campañas de incorporación a las pensiones del Bienestar, principalmente a las enfocadas a los adultos mayores. (Foto: Facebook Ariadna Montiel Reyes)

Ariadna Montiel Reyes renunció a la Secretaría de Bienestar y es la persona que suena para dirigir a Morena rumbo al proceso electoral de 2027. En el lugar de la funcionaria encargada de las Pensiones del Bienestar quedó Leticia Ramírez Amaya, a quien le deseó suerte en su nuevo puesto a través de redes sociales.

“Me voy segura de que el trabajo realizado en favor del pueblo de México queda en buenas manos y de que fortalecerá los Programas para el Bienestar, consolidando los derechos en todo el país”, publicó Montiel en su página en Facebook.

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Fue en enero de 2022, en el sexenio de López Obrador, cuando Ariadna Montiel entró en sustitución de Javier May a Bienestar.

La funcionaria federal quien es arquitecta de profesión y militante de la causa lopezobradorista fue una de las personas más poderosas del gobierno federal, debido a que tuvo a su cargo un presupuesto anual millonario y un "ejército" de servidores de la nación.

¿Quién es Ariadna Montiel Reyes?

Ingresó a la política con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fue secretaria de Jóvenes (2002), de Finanzas (2003-2006) y de Relaciones Políticas y Alianzas (2006). En ese mismo año, fue elegida como senadora suplente de la titular María Rojo.

En 2012 fue elegida diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En 2015 se desempeñó como diputada federal por el distrito electoral 23, cargo que ocupó hasta 2018. En la LXIII Legislatura, asumió como secretaria de la Comisión de la Ciudad de México e integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de Derechos de la Niñez, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública y Servicios Educativos

El expresidente Andrés Manuel López Obrador, la nombró subsecretaria de Bienestar cargo que desempeñó de 2018 a 2022.

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En 2022 fue nombrada secretaria de Bienestar. En julio de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum la ratificó en el cargo.

Bajo su conducción se operaron los Programas de Bienestar que hoy son derechos constitucionales, así como el programa de Salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar.

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Ariadna Montiel Reyes participaba cada semana en la Mañanera del Pueblo, regularmente los lunes para informar sobre las fechas de los depósitos de los diferentes programas gubernamentales, o bien, de los calendarios para el ingreso de nuevos beneficiarios.

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La funcionaria federal encabeza las campañas de incorporación a los programas del Bienestar. (Foto: Facebook Ariadna Montiel Reyes)

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Morena convocó al Congreso Nacional Extraordinario para el domingo 3 de mayo en el que se busca renovar dos cargos: la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional; el nombre de Ariadna Montiel Reyes perfila como la próxima dirigente nacional del partido.

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Morena Becas para el Bienestar Benito Juárez

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