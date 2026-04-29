Fue en enero de 2022, en el sexenio de López Obrador, cuando Ariadna Montiel entró en sustitución de Javier May a Bienestar.

La funcionaria federal quien es arquitecta de profesión y militante de la causa lopezobradorista fue una de las personas más poderosas del gobierno federal, debido a que tuvo a su cargo un presupuesto anual millonario y un "ejército" de servidores de la nación.

¿Quién es Ariadna Montiel Reyes?

Ingresó a la política con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fue secretaria de Jóvenes (2002), de Finanzas (2003-2006) y de Relaciones Políticas y Alianzas (2006). En ese mismo año, fue elegida como senadora suplente de la titular María Rojo.

En 2012 fue elegida diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En 2015 se desempeñó como diputada federal por el distrito electoral 23, cargo que ocupó hasta 2018. En la LXIII Legislatura, asumió como secretaria de la Comisión de la Ciudad de México e integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de Derechos de la Niñez, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública y Servicios Educativos

El expresidente Andrés Manuel López Obrador, la nombró subsecretaria de Bienestar cargo que desempeñó de 2018 a 2022.