El INE realiza examen a 11,000 aspirantes al Servicio Profesional Electoral Nacional

Tras esa suspensión, la prueba fue reprogramada y aplicada de forma presencial. Además, se modificaron los reactivos en comparación con el examen anterior, ya que durante la falla del sistema algunos aspirantes habían avanzado parcialmente en sus respuestas.

Del total de 17,290 personas inscritas, 5,651 no se presentaron a la evaluación, por lo que la asistencia efectiva fue de 11,639 sustentantes.

El examen forma parte del proceso para ocupar más de 300 plazas en distintos puestos y áreas técnicas del INE. Para su aplicación, el Ceneval desplegó a más de 562 personas responsables de la operación, aplicación y supervisión del instrumento en las distintas sedes.

Por su parte, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva del SPEN y de las Juntas Locales Ejecutivas, coordinó las tareas de logística, acompañamiento institucional, organización en las sedes y recepción de aspirantes, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la evaluación.

En un comunicado, el organismo señaló que el Concurso Público 2026 constituye la principal vía de ingreso al SPEN y se rige por principios de igualdad de oportunidades, mérito, certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad y transparencia.

Este proceso ocurre en medio de críticas hacia la administración del órgano electoral, por presuntas presiones atribuidas a directivos designados durante la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, para que personal de carrera deje sus cargos.

Estas acusaciones fueron expuestas por la consejera Rita Bell López, quien en una sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027 expresó su solidaridad con personas afectadas por “la separación de un número considerable de trabajadores que están renunciando o a quienes se les está solicitando la renuncia”.