Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar; Leticia Ramírez ocupará su lugar

Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

''A todas y todos, los programas están en la Constitución, nadie puede quitarles la pensión y los programas al pueblo de México. Le deseo a Ariadna la mejor de las suertes y a Lety'', expresó la mandataria.

El próximo domingo, mediante voto directo, Morena elegirá a quien se convertirá en la séptima persona en presidir al partido.

Tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Alcalde Luján no concluirá el periodo de tres años para el que fue electa en 2024.

Ariadna Montiel es la persona que suena para dirigir a Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Fue en enero de 2022, en el sexenio de López Obrador, cuando Ariadna Montiel entró en sustitución de Javier May a Bienestar.

Desde entonces, la arquitecta de profesión y militante de la causa lopezobradorista fue una de las personas más poderosas del gobierno federal, pues estuvo a su cargo un presupuesto anual millonario y un "ejército" de servidores de la nación.

Para este domingo, Morena convocó al Congreso Nacional Extraordinario para renovar dos cargos: la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.