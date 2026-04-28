Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar; Leticia Ramírez ocupará su lugar

Sin dar detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Ariadna Montiel se encargará de otras tareas en el movimiento morenista.
mar 28 abril 2026 08:10 PM
ariadna montiel.jpg
Ariadna Montiel estuvo a cargo de los programas sociales. (Fotos: Cuartoscuro )

A horas de que Morena elija a su nueva dirigencia, Ariadna Montiel dejó la titularidad de la Secretaría de Bienestar, la cual está encargada de la distribución de los programas sociales del Gobierno federal.

Leticia Ramírez, quien encabezó la Secretaría de Educación durante un periodo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tomará el lugar de Montiel.

''Ariadna me ha dicho que deja la Secretaria de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos'', anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Publicidad

''A todas y todos, los programas están en la Constitución, nadie puede quitarles la pensión y los programas al pueblo de México. Le deseo a Ariadna la mejor de las suertes y a Lety'', expresó la mandataria.

El próximo domingo, mediante voto directo, Morena elegirá a quien se convertirá en la séptima persona en presidir al partido.

Tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Alcalde Luján no concluirá el periodo de tres años para el que fue electa en 2024.

Ariadna Montiel es la persona que suena para dirigir a Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Fue en enero de 2022, en el sexenio de López Obrador, cuando Ariadna Montiel entró en sustitución de Javier May a Bienestar.

Desde entonces, la arquitecta de profesión y militante de la causa lopezobradorista fue una de las personas más poderosas del gobierno federal, pues estuvo a su cargo un presupuesto anual millonario y un "ejército" de servidores de la nación.

Para este domingo, Morena convocó al Congreso Nacional Extraordinario para renovar dos cargos: la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Programas Sociales Secretaría de Bienestar

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad