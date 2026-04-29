Sheinbaum mueve piezas en su gabinete para consolidar el control de Morena

El gabinete legal y ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum ha cambiado de rostros en las últimas semanas. Han sido movimientos de personajes clave para Morena, como el de Citlalli Hernández que dejó la Secretaría de las Mujeres para sumarse al partido, o el de Ariadna Montiel, quien renunció a la Secretaría del Bienestar este martes y suena para liderar a los morenistas en las elecciones 2027 .
Esta última salida se da a unos días de que se lleve a cabo el Congreso Nacional Extraordinario de Morena para votar a su nuevo dirigente, luego de que Luisa María Alcalde renunció a la dirigencia para aceptar la invitación de la presidenta para ser la consejera Jurídica de la Presidencia desde este 1 de mayo.
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Morena busca fortalecer su estructura de cara al próximo proceso electoral que arranca en septiembre, donde se disputarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales a fin de retener el poder en los gobiernos estatales y conservar la mayoría en la Cámara alta.
Morena debe garantizar mejores resultados de los que tuvieron Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en 2025, como líder y secretario de Organización del partido.
En esos comicios perdieron casi un millón de votos y 15 alcaldías que gobernaba en Veracruz, además de no lograr arrebatar al PAN su principal bastión que es Boca del Río. En Durango, Morena y sus aliados solo consiguieron 16 municipios de los 39 que estaban en juego; mientras, el PRI y el PAN alcanzaron 20.
Ariadna Montiel se perfila a ser la séptima presidenta del partido con la tarea de llevar a buen puerto el proceso interno de definición de candidaturas y en 2027 retener la mayoría calificada junto a sus aliados y ampliar las gubernaturas que hoy están bajo sus siglas.
Como secretaria de Bienestar, la arquitecta cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador era la encargada de distribuir un presupuesto de 987 millones de pesos a través de 18 programas sociales a15 millones de beneficiarios en todo el país.
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Morena realiza los cambios para mantener el poder que lograron con las elecciones de 2024, cuando alcanzaron, junto con sus aliados, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y tras “convencimientos” a legisladores de otros partidos, en el Senado.
Estos números les han ayudado a que sean aprobadas en el Congreso de la Unión la mayoría de las reformas constitucionales que dejó elexpresidente López Obrador y que ha impulsado la presidenta Sheinbaum, entre ellas, la del Poder Judicial.
A ello, se suma que Morena controla 27 de los 32 congresos estatales, por lo que se avalan con rapidez y facilidad cualquier modificación constitucional que envíen los legisladores morenistas.
“Vamos a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido y la unidad y a que siga avanzando la transformación”, prometió Citlalli Hernández el pasado 16 de abril al ser nombrada secretaría de Elecciones del partido.
Reconfiguración del Gabinete
La presidenta Sheinbaum confirmó este martes la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar y con ello el cambio número 12 de su gobierno.
En el cargo fue nombrada Leticia Ramírez, una exfuncionaria del gobierno de López Obrador, quien inició como encargada de Atención Ciudadana y posteriormente fue nombrada secretaria de Educación.
El proceso electoral impulsó otros movimientos, como el de Hernández y el de Esthela Damián, quien busca participar por la candidatura de Guerrero en 2027.
Algunos otros nombres que se han mencionado para buscar un cargo de elección popular son Mario Delgado, titular de Educación para ir por Colima, y Rosa Icela Rodríguez, quien saldría de Gobernación para ir por la candidatura de San Luis Potosí.