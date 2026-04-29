Sheinbaum mueve piezas en su gabinete para consolidar el control de Morena

Morena busca fortalecer su estructura de cara al próximo proceso electoral que arranca en septiembre, donde se disputarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales a fin de retener el poder en los gobiernos estatales y conservar la mayoría en la Cámara alta.

Morena debe garantizar mejores resultados de los que tuvieron Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en 2025, como líder y secretario de Organización del partido.

En esos comicios perdieron casi un millón de votos y 15 alcaldías que gobernaba en Veracruz, además de no lograr arrebatar al PAN su principal bastión que es Boca del Río. En Durango, Morena y sus aliados solo consiguieron 16 municipios de los 39 que estaban en juego; mientras, el PRI y el PAN alcanzaron 20.

De Bienestar a Morena

Ariadna Montiel se perfila a ser la séptima presidenta del partido con la tarea de llevar a buen puerto el proceso interno de definición de candidaturas y en 2027 retener la mayoría calificada junto a sus aliados y ampliar las gubernaturas que hoy están bajo sus siglas.

Como secretaria de Bienestar, la arquitecta cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador era la encargada de distribuir un presupuesto de 987 millones de pesos a través de 18 programas sociales a 15 millones de beneficiarios en todo el país.