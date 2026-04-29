EU solicita la extradición de Rocha Moya e implicados; SRE dice que no se presentaron pruebas

Después de que autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, respaldó la acusación y pidió que no haya impunidad en el caso.
“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, publicó en su cuenta de X.