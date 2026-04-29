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México

EU solicita la extradición de Rocha Moya e implicados; SRE dice que no se presentaron pruebas

El embajador Ronald Johnson advirtió que la “corrupción que facilita el crimen organizado” será perseguida por Estados Unidos.
mié 29 abril 2026 04:07 PM
Ronald Johnson respalda acusaciones contra Rocha Moya.jpg
Estados Unidos acusa a funcionarios mexicanos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. (Fotos: Galo Cañas y José Betanzos Zárate / Cuartoscuro.com)

Después de que autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, respaldó la acusación y pidió que no haya impunidad en el caso.

“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, publicó en su cuenta de X.

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El diplomático defendió la relación de coordinación y cooperación entre México y Estados Unidos, así como el compromiso de ambas naciones para combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional.

“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, sostuvo.

En el centro de la nueva tensión entre Estados Unidos y México se encuentra Rubén Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021 tras ganar las elecciones con el 56.6% de los votos como candidato de Morena, partido en el poder en la mayoría de los estados y al cual pertenece también la presidenta Claudia Sheinbaum.

En contraste, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que llegaron solicitudes de detención provisional por parte de autoridades de Estados Unidos , pero aclaró que estas peticiones no incluían pruebas contra las personas acusadas.

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“De acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, señaló la dependencia encabezada por Roberto Velasco, nombrado apenas el pasado 1 de abril.

Las solicitudes fueron presentadas por la Embajada de Estados Unidos el 28 de abril y la SRE las envió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean evaluadas, pues será esta institución de justicia la cual determine si existen elementos probatorios o no, así como la viabilidad de la detención con fines de extradición.

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La SRE sostuvo que también enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por cómo se dio a conocer las solicitudes de detención, cuando dicha información debe manejarse de forma confidencial.

Oposición en el Legislativo pide no proteger a morenista

Legisladores de Acción Nacional (PAN) fueron los más duros contra el aún gobernador Rocha.

El diputado Federico Döring advirtió que esto “es una consecuencia meterte a la cama con el narco. Si tú te metes a la cama con el narco, deberías estar consciente del riesgo que eso implica”.

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“Lo que sigue es la prueba de fuego, a ver si la presidenta (Claudia Sheinbaum) va a extraditar a todos estos que soliciten las Cortes de Estados Unidos o si va a regatear la colaboración”, afirmó el legislador de oposición.

Döring llamó a los acusados “narcos del bienestar” y pidió no tengan fuero, sean extraditados de inmediato y puestos a la consideración de la justicia, en especial Rocha Moya.

“Cada segundo que este narco no se separe del cargo y se ponga a disposición de la justicia es un segundo que pierde México para renovar el Tratado de Libre Comercio y es un segundo que da la relación con alfileres que se tiene en materia de seguridad con Estados Unidos”, acusó Döring.

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Lilly Téllez, senadora por el PAN, se pronunció sobre las acusaciones realizadas por Estados Unidos desde tribuna, pese a que la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, le exigió no tocar temas ajenos.

“Se acaban de presentar cargos penales en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha. ¡Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha! Lamento que la justicia tenga que venir del extranjero”, dijo Téllez.

Alejandro Moreno ‘Alito’, senador y líder del PRI, consideró “gravísimo” que dos altos perfiles de Morena –el gobernador Rocha Moya y el senador senador Enrique Inzunza Cázarez– sean señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con corrupción y crimen organizado.

“Llegaron con el respaldo del gobierno de Morena, con estructura, con operadores y con protección política. Cuando dos narcopolíticos de Morena están bajo este nivel de señalamiento, la responsabilidad alcanza a quienes los impulsaron”, aseguró Moreno.

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Desafuero de Rocha no llegará a la Cámara

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, de Morena, atribuyó las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa a capos que enfrentan juicios en Estados Unidos.

“Debe tener la fiscalía algún sustento, tampoco se necesita ser un genio para saber de dónde vienen las imputaciones”, dijo.

Mencionó que compañeros de su bancada ya le cuestionaron sobre la ruta jurídica que tendría el caso de llegar a la Cámara de Diputados.

“Los fueros constitucionales federales los quita el Congreso federal, los fueros constitucionales locales los quitan los congresos de los estados”, explicó Flores.

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Sinaloa Embajada de Estados Unidos Crimen organizado Secretaría de Relaciones Exteriores Fiscal General de la República

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