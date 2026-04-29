EU solicita la extradición de Rocha Moya e implicados; SRE dice que no se presentaron pruebas

El diplomático defendió la relación de coordinación y cooperación entre México y Estados Unidos, así como el compromiso de ambas naciones para combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional.

“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, sostuvo.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026

En el centro de la nueva tensión entre Estados Unidos y México se encuentra Rubén Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021 tras ganar las elecciones con el 56.6% de los votos como candidato de Morena, partido en el poder en la mayoría de los estados y al cual pertenece también la presidenta Claudia Sheinbaum.

En contraste, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que llegaron solicitudes de detención provisional por parte de autoridades de Estados Unidos , pero aclaró que estas peticiones no incluían pruebas contra las personas acusadas.