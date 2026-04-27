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México

Morena elegirá por voto directo a sustituto de Luisa María Alcalde y a secretario de Finanzas

La Comisión Nacional de Elecciones será la encargada de organizar la votación durante el Congreso que se realizará el domingo próximo a las 11:00 horas en la Ciudad de México.
lun 27 abril 2026 05:14 PM
congreso morena
Luisa María Alcalde dejará el cargo de presidenta de Morena debido a que se incorporará al gabinete de la presidenta Sheinbaum. (Foto: Michael Balam Chan/Cuartoscuro.)

Morena se alista para renovar su dirigencia nacional: el próximo domingo, mediante voto directo, elegirá a quien se convertirá en la séptima persona en presidir al partido.

Como parte de sus últimas decisiones al frente del instituto político, Luisa María Alcalde emitió la convocatoria para el VIII Congreso Nacional Extraordinario, en el que se llevará a cabo el proceso interno del partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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“Se convoca al VIII Congreso Nacional Extraordinario, a realizarse el día 03 de mayo de 2026 en los Salones Maya 1 y 2 del Centro Internacional de Convenciones 'World Trade Center'”, dice la convocatoria publicada.

El Congreso Nacional Extraordinario se convocó para renovar dos cargos: la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

Tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Alcalde Luján no concluirá el periodo de tres años para el que fue electa en 2024.

La Secretaría de Finanzas lleva meses vacante, por lo que también será votado el próximo domingo.

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¿Por qué no habrá encuesta?

Morena impulsa la encuesta como método de elección de sus candidatos a puestos de elección popular y en una ocasión también para la definición de sus dirigentes nacionales.

Sin embargo, debido al proceso electoral de 2027 que está por arrancar, hay poco tiempo para organizar campañas y levantar encuestas y por ello se optará por voto directo de los congresistas como el método de elección del sustituto o sustituta de Alcalde Luján.

El periodo de la nueva o nuevo presidente será del 3 de mayo de 2026 al 1 de octubre de 2027.

Mario Delgado fue uno de los presidentes que Morena eligió por encuesta. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al partido que eligiera a su presidente mediante esa vía.

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¿Qué es y quiénes integran al Congreso Nacional?

Es el máximo órgano de decisión interna del partido y está compuesto por 3,000 congresistas que representan a los 300 distritos electorales en los que está dividido el país (cinco hombres y cinco mujeres por distrito).

Suele ser convocado para la discusión y aprobación de los cambios a los estatutos del partido, aunque la reunión del próximo domingo tiene como propósito votar los dos cargos que están vacantes.

“La autoridad superior de nuestro partido será el Congreso Nacional. Se reunirá de manera ordinaria cada tres años, al concluir los procesos electorales federales y de manera extraordinaria, cuando lo soliciten por escrito la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional o la tercera parte de los consejos estatales”, dice el artículo 34 de los estatutos.

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Para su instalación será necesario que estén presentes la mitad más uno de los delegados y delegadas.

“Será responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos de MORENA, con la facultad de emitir reglamentos o acuerdos que correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y a su presidente. Tomará las determinaciones fundamentales para la lucha por la transformación del país que asuma nuestro partido”, agrega.

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¿Quién organizará la votación?

La Comisión Nacional de Elecciones será la responsable de organizar todas las elecciones y votaciones que se realizarán durante el Congreso, es decir, la de la presidencia nacional y la de la Secretaría de Finanzas.

El orden del día

A las 11:00 horas están convocados los congresistas para resolver en la reunión extraordinaria:

-Propuesta y aprobación de Consejeras y Consejeros Nacionales al VIII Congreso Nacional Extraordinario.

- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de reformas al Estatuto.

-Mensaje de la presidenta saliente de Morena.

- Sustitución de la Presidencia y de la Secretaría de Finanzas, ambas del Comité Ejecutivo Nacional.

- Toma de protesta de las personas electas a la presidencia y secretaría de Finanzas.

-La persona que sea nombrada como la nueva presidenta ofrecerá un mensaje a los congresistas.

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