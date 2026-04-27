Morena elegirá por voto directo a sustituto de Luisa María Alcalde y a secretario de Finanzas

“Se convoca al VIII Congreso Nacional Extraordinario, a realizarse el día 03 de mayo de 2026 en los Salones Maya 1 y 2 del Centro Internacional de Convenciones 'World Trade Center'”, dice la convocatoria publicada.

El Congreso Nacional Extraordinario se convocó para renovar dos cargos: la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

Tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Alcalde Luján no concluirá el periodo de tres años para el que fue electa en 2024.

La Secretaría de Finanzas lleva meses vacante, por lo que también será votado el próximo domingo.

Estimados Congresistas de @PartidoMorenaMx:



Informamos que el día de hoy, el CEN aprobó por unanimidad la Convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario de nuestro Partido-Movimiento, el cual se realizará el domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas, en el World Trade Center… pic.twitter.com/kmfoZpLAFL — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 27, 2026

¿Por qué no habrá encuesta?

Morena impulsa la encuesta como método de elección de sus candidatos a puestos de elección popular y en una ocasión también para la definición de sus dirigentes nacionales.

Sin embargo, debido al proceso electoral de 2027 que está por arrancar, hay poco tiempo para organizar campañas y levantar encuestas y por ello se optará por voto directo de los congresistas como el método de elección del sustituto o sustituta de Alcalde Luján.

El periodo de la nueva o nuevo presidente será del 3 de mayo de 2026 al 1 de octubre de 2027.

Mario Delgado fue uno de los presidentes que Morena eligió por encuesta. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al partido que eligiera a su presidente mediante esa vía.