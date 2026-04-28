Lety Ramírez, la maestra que se ocupará de los programas sociales

¿Quién es Leticia Ramírez?

Leticia Ramírez Amaya es una profesional con formación en la Escuela Nacional de Maestros y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Fue docente de educación primaria en la Ciudad de México por doce años y jugó un papel activo en el sindicalismo magisterial, enfocándose en mejorar la educación, la democracia y la transformación del país.

En el último tramo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Leticia Ramírez Amaya fungió como secretaria de Educación Pública.

A finales de 2024, con Sheinbaum en la cabeza del Poder Ejecutivo, pasó a ser coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

Leticia Ramírez se encargará de la Secretaría de Bienestar. (Foto: Cuartoscuro )

Trayectoria y currículum

Ramírez Amaya participó en eventos internacionales, como el "Curso de Actualización Pedagógica en enseñanza de las Ciencias Sociales" y el "Encuentro Internacional de Pedagogía" en La Habana, Cuba, en 1984. También fue ponente en seminarios en Texas, EU, en 1990, y en el "Intercambio Educativo" en San Francisco y Los Ángeles, en 1991.

En el ámbito legislativo, fue asesora en la Comisión de Educación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Con más de 25 años de experiencia en la Administración Pública, ocupó roles clave como Directora General de Mesas de Concertación y Coordinadora General de Atención Ciudadana y Gestión Social en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Ramírez Amaya también realizó el Programa de Alta Dirección Pública en la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y ha estado involucrada en varios programas de capacitación.

Entre otras cosas, también se desempeñó como asesora de la secretaría de medio ambiente de la Ciudad de México entre 2012 y 2018, y fue nombrada coordinadora General de Atención Ciudadana y Gestión Social por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en dos ocasiones, de 2006 a 2012 y de 2018 a 2022.